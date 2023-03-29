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Пёс вытирает лапы после прогулки

Пёс вытирает лапы после прогулки

Автор:
29 марта 2023 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   животные   собака   чистота   чистюля   
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Смышленый пёс способен удивить своей привычкой вытирать лапы после прогулки. Хозяин запечатлел возвращение пса-чистюли домой.

В дом с чистыми лапками

Пёс вытер лапы перед тем, как проследовать в комнату.

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Метки: Пёс   видео   животные   собака   чистота   чистюля   
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7  комментариев
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5k
Frank Borman Час назад
Когда я был маленький, у нас в квартире жила собачка - карликовый пинчер. Когда я с ним возвращался с прогулки, то он останавливался на пороге и ждал. Только после того, как я ему протру мокрой тряпкой его лапы, он заходил в квартиру. Он уже знал, что с грязными лапами в квартиру нельзя.
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Показать 1 ответ
2k
LK 40 минут назад
У сестры был двор терьер, тоже ноги сам вытирал. И голову в ошейник сам засовывал (ошейник был не затянут - снимался не расстегивая)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад

Ссылка youtu.be
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361
Глюк ☭Cheкаво☭ZOV☭ 52 минуты назад
Глисты.
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