Пёс вытирает лапы после прогулки

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Смышленый пёс способен удивить своей привычкой вытирать лапы после прогулки. Хозяин запечатлел возвращение пса-чистюли домой.
В дом с чистыми лапками
Пёс вытер лапы перед тем, как проследовать в комнату.
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