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"Язык знаешь? Нет? Иди мой полы!": страдания парня, уехавшего покорять Париж

"Язык знаешь? Нет? Иди мой полы!": страдания парня, уехавшего покорять Париж

Автор:
08 июля 2023 13:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ПМЖ во Францию   Париж   багет   внж   эмиграция   
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Наша постоянная рубрика "Перепутал туризм с эмиграцией".

Ну кто бы мог подумать, что переезд в другую страну это так сложно! Оказывается, ты там никому не нужен, вот ужас-то какой! (сарказм)


Если ваша тонкая душевная организация не приемлет ненормативную лексику, то просьба это видео не смотреть, мы вам содержание коротенько пересказали выше.

И чего ему не нравиться мыть полы в супермаркете?

Источник:

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Метки: Видео   ПМЖ во Францию   Париж   багет   внж   эмиграция   
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130  комментариев
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5k
Димка Смола/67 16 часов назад
Европа это миф для идтота! Там миф во всем от демократии до свободы......... 5 % туда приехавших устраиваются нормально, остальное это обслуживающий персонал! Был много где, путеществовал, скажу Вам так совсем одно приехать погулять, потусить и совсем другое зацепиться и укрепиться!
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46
sipezik 2 часа назад
В Норвегии так же. Добро пожаловать )))))
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1k
Александр Зотов 3 часа назад
микрозелень укропа какая-то. ну иди в Легион, там и язык нахаляву выучишь и жильё дадут)
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13k
Djeff 4 часа назад
Судя по "Гэ" - это чубатый релокант. Не нравится в Париже, давай на ноль в незалежной. Раскинь там мозгами...
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15k
Сергей 4 часа назад
Работал во Франции полгода. Никто никаких СИМ-карт мне так за всё это время не продал. Там реально нужно с паспортом приходить за ними. Как только видели российский загранпаспорт - нет.
Вообще не представляю, где в Европе мог бы жить постоянно, даже если бы было гражданство ЕС.
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2k
.357 magnum 4 часа назад
"И чего ему не нравиться мыть полы в супермаркете?"
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5k
Евгений Д 5 часов назад
И кто его идиота там держит ?
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−21
санитар 7 часов назад
Лучше бы он этим багетом себе по ипалу бил.
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−21
санитар 7 часов назад
Педики минусуют....
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12k
добрыйдух 7 часов назад
шёл, шёл и пришёл к успеху.
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960
YURA 7 часов назад
...а ещё забыл добавить мигрантов столько, что белое лицо увидеть стало проблемой, они же окупировавшие метро и пустые места под мостами живут прямо на земле на мотрасах... парни-мигранты нагло пристают к белым девушкам, даже если с парнем, парень может и перо в бочину поймать... всё корумпировано и понятие благодарность уже не является чем-то редким, а неотъемлемой частью коммуникации. Теперь + опека за детьми, она же ювинальная юстиция, которая ни у одих мигрантов НИ РАЗУ НЕ ЗАБРАЛА ЧЕРНОЗАДЫХ МАЛЕНЬКИХ мусульман, а вот из белых семей-это поток... школы-дно каноничное, где торговля разной дурью чуть ли не крышуется руководством школы. И так можно ещё много чего написать, но уже и так рвотный рефлекс вызвало написанное...
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2k
Дмитрий 7 часов назад
Парень ПМЖ с туризмом попутал. и да 2000 евро за квартиру в Париже- это он конечно охренел в центре и близко к центру хотеть. а на метро 20-30 минут и на окраинах можно по 600-800е квартиры снимать. сим-карты с абонентской платой конечно привязаны к человеку и банку.покупай карту с предоплатой и пополняй баланс в банкомате или ларьке. без знания языка что хотел? сразу начальником работать...
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4k
Двестиграмм 7 часов назад
совершенно нет уважения к хлебу
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1k
Миклухо Поклал 9 часов назад
Эмоционально, ничего не скажешь!
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8k
Сергей 9 часов назад
Теперь я понял, что означает фраза: "хруст французской булки".
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3k
SaveUs 10 часов назад
Люди такие существа, все им нравится. Есть блоги из мест, они там тоже плещут как хорошо они живут. Приглашают. Целые регионы ауе мечтают в соседи
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4k
Владимир 10 часов назад
да-это так! сам я в Греции год пахал...пришлось слов сто выучить,чтобы понимать,что от тебя требуют.Не понимаешь хозяина-нет работы.
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195
Андрей 10 часов назад
почему то уверен что специалистов знающих язык там заберут с руками и ногами ! а если ты баран и лентяй - то мой полы !
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2k
Дмитрий 10 часов назад
Ещё бы научиться нам таких обратно не брать..
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103
3zo672nyb9t0 12 часов назад
ну не только осознал, но и по факту признает, что ошибся, так что не все потеряно
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−21
санитар 12 часов назад
Скажи что ты
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