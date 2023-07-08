"Язык знаешь? Нет? Иди мой полы!": страдания парня, уехавшего покорять Париж

Ну кто бы мог подумать, что переезд в другую страну это так сложно! Оказывается, ты там никому не нужен, вот ужас-то какой! (сарказм)

Если ваша тонкая душевная организация не приемлет ненормативную лексику, то просьба это видео не смотреть, мы вам содержание коротенько пересказали выше.