FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1253 поста • 55 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Уфе мужчина устроил погром в подъезде

В Уфе мужчина устроил погром в подъезде

Автор:
04 марта 2024 09:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   УФА   мужина   неадекват   подъезд   цветы   
927
1
1

Жители дома на Кустаревской набережной обнаружили, что кто-то «похозяйничал» в их подъезде – раскидал цветы в горшке.

Посмотрев записи с камер, они увидели возмутителя спокойствия. Им оказался один их жильцов. Сначала он снёс все цветы, стоящие на подоконнике, на пол, а потом попытался «расквитаться» с дверью. Хлопнув ею несколько раз, мужчина зашёл в лифт и уехал. Теперь жители намерены написать заявление в полицию на соседа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   УФА   мужина   неадекват   подъезд   цветы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Макание головой в унитаз или нечто подобное обычно охлаждает темперамент подобных граждан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Полчаса назад
Чурка похоже лютовал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor Полчаса назад
Вот оно быдло, во всей своей красе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 37 минут назад
Быстро этого шланга найдут))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Duckk 57 минут назад
Сварщик наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 58 минут назад
ремба кривоногая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx Час назад
Ха, ну напишут они заявляние, только НИ ХРЕНА ему не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Час назад
Руки и нгои бы ему сломать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1342260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Набирающие популярность в сообществах
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Эти уникальные часы спустя 50 лет вернули к жизни!
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#забавно#интересно#милота#кино#дети#комментарии#снег#фильм
#животные#СССР#люди#Китай#Юмор#новости#Еда#ограбление#собака#красота
#в мире#факты#кот#Прикол#Россия#сарказм#Индия#США#интересное#котик
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Подъездный ужас: наркоман ломился в дверь к женщине с ребенком Подъездный ужас: наркоман ломился в дверь к женщине с ребенком В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде Мужчина намусорил в подъезде и остался доволен собой Мужчина намусорил в подъезде и остался доволен собой

На что жалуетесь?

Вернуться