В Уфе мужчина устроил погром в подъезде

Посмотрев записи с камер, они увидели возмутителя спокойствия. Им оказался один их жильцов. Сначала он снёс все цветы, стоящие на подоконнике, на пол, а потом попытался «расквитаться» с дверью. Хлопнув ею несколько раз, мужчина зашёл в лифт и уехал. Теперь жители намерены написать заявление в полицию на соседа.