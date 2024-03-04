В Уфе мужчина устроил погром в подъезде

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Жители дома на Кустаревской набережной обнаружили, что кто-то «похозяйничал» в их подъезде – раскидал цветы в горшке.
Посмотрев записи с камер, они увидели возмутителя спокойствия. Им оказался один их жильцов. Сначала он снёс все цветы, стоящие на подоконнике, на пол, а потом попытался «расквитаться» с дверью. Хлопнув ею несколько раз, мужчина зашёл в лифт и уехал. Теперь жители намерены написать заявление в полицию на соседа.
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