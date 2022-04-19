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Джо Байдена напугал гигантский пасхальный кролик

Джо Байдена напугал гигантский пасхальный кролик (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Джо Байден   США   белый дом   в мире   видео   кролик   пасхальный кролик   президент   
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Во время праздничных гуляний на лужайке в Белом доме президент США Джо Байден испугался гигантского пасхального кролика и сбежал от него. Встречу американского лидера и кролика сняли с нескольких ракурсов.

Тяжелый день у президента США

Во время обсуждения с журналистами конфликта между Афганистаном и Пакистаном к американскому президенту подошел человек, одетый в костюм пасхального кролика и раскинул свои лапки для обнимашек. Американский президент не поддался обаянию.

Источник:

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Метки: Джо Байден   США   белый дом   в мире   видео   кролик   пасхальный кролик   президент   
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8  комментариев
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53
Mrak OBOY 40 минут назад
он чем то напоминает устаревшего робота с посаженной батареей.
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1k
Copycat 14 минут назад
Я бы тоже испугался) у них такие стремные костюмы этих кроликов такая махина с огромными пустыми пластиковыми глазами

очень интересно это показали в одной из серий южного парка - на сколько они криповые
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20k
Serg2001 22 минуты назад
"... дедушка старый, ему всё равно" (с)
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10k
Николай 22 минуты назад
Да ему просто теперь памперсы надо сменить.
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−145
Thomsen Полчаса назад
Утренник в Доме престарелых на Пенсильвания авеню?
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97
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ Полчаса назад
your bunny wrote!!
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