Джо Байдена напугал гигантский пасхальный кролик

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Во время праздничных гуляний на лужайке в Белом доме президент США Джо Байден испугался гигантского пасхального кролика и сбежал от него. Встречу американского лидера и кролика сняли с нескольких ракурсов.
Тяжелый день у президента США
Во время обсуждения с журналистами конфликта между Афганистаном и Пакистаном к американскому президенту подошел человек, одетый в костюм пасхального кролика и раскинул свои лапки для обнимашек. Американский президент не поддался обаянию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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очень интересно это показали в одной из серий южного парка - на сколько они криповые