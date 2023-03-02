В Хабаровском крае водитель автобуса выбросил пенсионерку из автобуса

После публикации видео перевозчик «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре» провёл проверку. В компании подтвердили достоверность видео. Кондуктора и водителя сразу же лишили премии и уволили. Как пишет РИАН, представители перевозчика нашли бабушку и принесли ей извинения, а также подарили продуктовый набор и предоставили бессрочный бесплатный проезд на маршруте, где произошёл конфликт.





Прокуратура Комсомольска-на-Амуре тоже не осталась в стороне. Сейчас ведомство проводит проверку и оценивает действия сотрудников автобуса.