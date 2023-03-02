FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6971 пост • 992 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Хабаровском крае водитель автобуса выбросил пенсионерку из автобуса

В Хабаровском крае водитель автобуса выбросил пенсионерку из автобуса

Автор:
02 марта 2023 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   водитель   комсомольск-на-амуре   кондуктор   конфликт   пенсионерка   
718
1
1

Уже уволенные кондуктор и водитель решили, что от бабушки слишком плохо пахнет.

В общественном транспорте Комсомольска-на-Амуре произошёл вопиющий случай, разозливший местных жителей и прокуратуру. В соцсетях появилось видео, как водитель и кондуктор выбрасывают древнюю старушку из автобуса. Причём делают это крайне жестоко.

На кадрах, опубликованных очевидцем, видно, как водитель хватает пожилую женщину за головной платок, опрокидывает на пол и стаскивает на улицу по ступеням автобуса. Автор видео утверждает, что конфликт произошёл из-за неприятного запаха, исходившего от пенсионерки. Это якобы не понравилось кондуктору и она что-то шепнула водителю. Всё, что случилось после можно увидеть в ролике.

После публикации видео перевозчик «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре» провёл проверку. В компании подтвердили достоверность видео. Кондуктора и водителя сразу же лишили премии и уволили. Как пишет РИАН, представители перевозчика нашли бабушку и принесли ей извинения, а также подарили продуктовый набор и предоставили бессрочный бесплатный проезд на маршруте, где произошёл конфликт.


Прокуратура Комсомольска-на-Амуре тоже не осталась в стороне. Сейчас ведомство проводит проверку и оценивает действия сотрудников автобуса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: автобус   видео   водитель   комсомольск-на-амуре   кондуктор   конфликт   пенсионерка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74k
Viktor 37 минут назад
Э, да тут не увольнять, тут сажать надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
77
Катюшка 11 минут назад
Пипец.... водилу помимо привлечения к уголовной ответственности прав лишить надо - явно кукуха улетела....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек Полчаса назад
"Очевидцы утверждают, что запах действительно был, но не хуже, чем от курения многих шофёров"

"Сейчас ведомство проводит проверку и оценивает действия сотрудников автобуса".

Водила&кондуктор не только подлежат увольнению, но и жёсткой экзекуции бомжами на городской свалке!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Подарили продуктовый набор и забыли про бабку. Соцзащиту надо трепать, чтобы был у бабки соцработник, если живёт одна, в больницу её положить, обследовать, если болеет. Хотя очень часто проблемы с запахом бывают, когда крыша течёт, но это тоже к медикам и соцзащите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Иванов Выхухоль (Нагайна) 6 минут назад
Сейчас соцзащиту отменили для тех у кого родственники есть(даже если сидит). Да и раньше появлялась раз в два месяца. Мне пришлось уволиться с работы что бы за мамой следить так как сиделка дорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Короткий миг славы царевны Будур
Короткий миг славы царевны Будур
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Набирающие популярность в сообществах
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
Почему пассажирам в самолетах не выдают парашюты?
Почему пассажирам в самолетах не выдают парашюты?
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересное#подборка#аварии#удивительно#дом#США#Китай
#Юмор#животные#забавно#Жизнь#дтп#Прошлое#познавательно#истории#домашние животные#новости
#интересно#Прикол#люди#история#шоу бизнес#авто аварии#Россия#Приколы#картинки#Ynews
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором Мужчина, ваша остановка! Мужчина, ваша остановка! "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки "Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки Автобус, который смог Автобус, который смог

На что жалуетесь?

Вернуться