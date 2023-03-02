В Хабаровском крае водитель автобуса выбросил пенсионерку из автобуса

Уже уволенные кондуктор и водитель решили, что от бабушки слишком плохо пахнет.
В общественном транспорте Комсомольска-на-Амуре произошёл вопиющий случай, разозливший местных жителей и прокуратуру. В соцсетях появилось видео, как водитель и кондуктор выбрасывают древнюю старушку из автобуса. Причём делают это крайне жестоко.
На кадрах, опубликованных очевидцем, видно, как водитель хватает пожилую женщину за головной платок, опрокидывает на пол и стаскивает на улицу по ступеням автобуса. Автор видео утверждает, что конфликт произошёл из-за неприятного запаха, исходившего от пенсионерки. Это якобы не понравилось кондуктору и она что-то шепнула водителю. Всё, что случилось после можно увидеть в ролике.
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После публикации видео перевозчик «Автотранспортное предприятие Комсомольска-на–Амуре» провёл проверку. В компании подтвердили достоверность видео. Кондуктора и водителя сразу же лишили премии и уволили. Как пишет РИАН, представители перевозчика нашли бабушку и принесли ей извинения, а также подарили продуктовый набор и предоставили бессрочный бесплатный проезд на маршруте, где произошёл конфликт.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре тоже не осталась в стороне. Сейчас ведомство проводит проверку и оценивает действия сотрудников автобуса.
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"Сейчас ведомство проводит проверку и оценивает действия сотрудников автобуса".
Водила&кондуктор не только подлежат увольнению, но и жёсткой экзекуции бомжами на городской свалке!!!