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«Перестройка» по-филиппински

«Перестройка» по-филиппински

Автор:
01 марта 2023 09:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   дом   люди   новое место   сосед   филиппины   фото   
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Жители деревни перенесли дом пожилого соседа, чтобы тот жил ближе к детям.

Традиция филиппинцев баянихан является истинным признаком взаимопомощи и демонстрирует привычку людей помогать друг другу в трудные времена, не ожидая ничего взамен.

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Метки: Жизнь   видео   дом   люди   новое место   сосед   филиппины   фото   
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