«Перестройка» по-филиппински

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Жители деревни перенесли дом пожилого соседа, чтобы тот жил ближе к детям.
Традиция филиппинцев баянихан является истинным признаком взаимопомощи и демонстрирует привычку людей помогать друг другу в трудные времена, не ожидая ничего взамен.
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