Испытание перцовых баллончиков

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Газовый (или перцовый) баллончик - самое простое и доступное средство для самообороны на текущий момент.
И где они столько желающих нашли ...
Источник:
АНТИФИШКИ
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