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Испытание перцовых баллончиков

Испытание перцовых баллончиков

Автор:
18 июля 2022 11:52
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   балончики   видео   защита   люди   перцовые баллончики   тест   
903
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Газовый (или перцовый) баллончик - самое простое и доступное средство для самообороны на текущий момент.

И где они столько желающих нашли ...

Источник:

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Метки: Жизнь   балончики   видео   защита   люди   перцовые баллончики   тест   
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13  комментариев
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Вот это я понимаю - испытания в реальных условиях.
Единственное - нет фактора неожиданности применения, а это немаловажно.
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2k
Pill 6 минут назад
Жесть, калекой сделает без мед.помощи.
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1k
Kvint 36 минут назад
Ну главное, что не курят и в лесу не мусорят
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25k
Киры4 2 часа назад
Сняли бы еще испытание с травматом)
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21k
Егор 2 часа назад
Ясненько.
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2k
Nyash 2 часа назад
так какой лучше то?
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25k
SerGProS 2 часа назад
На этом парне проверяли?
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
За кадром
Ссылка www.youtube.com
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