Как отыскать свою девушку за 10 секунд

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Парень показал, как всего за несколько секунд найти вторую половинку, которая куда-то запропастилась. Способ работает с большинством девушек.
Примерный перевод:
- Сейчас я вам покажу, как отыскать вашу девушку за 10 секунд.
- Привет, не могла бы ты помочь найти мою девушку?
- Как я могу помочь?
- Постой рядом со мной 10 секунд...
- Я только отошла на 10 секунд!
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