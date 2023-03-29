FISHKINET
Сообщество Юмор 16681 пост • 3545 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Как отыскать свою девушку за 10 секунд

Как отыскать свою девушку за 10 секунд

Автор:
29 марта 2023 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   отношения   ревность   
1468
1
1

Парень показал, как всего за несколько секунд найти вторую половинку, которая куда-то запропастилась. Способ работает с большинством девушек.

Примерный перевод:

- Сейчас я вам покажу, как отыскать вашу девушку за 10 секунд.
- Привет, не могла бы ты помочь найти мою девушку?
- Как я могу помочь?
- Постой рядом со мной 10 секунд...
- Я только отошла на 10 секунд!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   отношения   ревность   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Duke_kir Полчаса назад
постановка, но смешно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав 2 минуты назад
Девушка, к которой он подошел - клевенькая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хачик 20 минут назад
Экранизация анекдота, ну, или прикола какого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Полчаса назад
Улыбнуло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor Полчаса назад
Ну нафиг такую девушку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 39 минут назад
10 секунд искать, 10 минут люлей получать, 10 часов оправдываться, 10 дней без секса...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
Victor 42 минуты назад
согласен. способ рабочий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

837916



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но...
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
Набирающие популярность в сообществах
Такое не прощается
Такое не прощается
Маразмы нашего времени
Маразмы нашего времени
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дождался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#машина#факты#авто аварии#Китай#милота#дизайн#Приколы
#Юмор#люди#животные#подборка#дтп#в мире#Жизнь#улыбнуло#картинки#Автовсячина
#интересно#Прикол#автомир#аварии#позитив#интересное#кино#Ynews#наука#фильм
Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Apple усложнила ремонт iPhone 14 Pro Max (видео) Мужчина не оценил щедрость Зубной феи Мужчина не оценил щедрость Зубной феи Пёс смог постоять за себя Пёс смог постоять за себя Волк пытается защитить своё яблоко Волк пытается защитить своё яблоко Мяяясо: голодные коты пытаются добраться до еды хозяев Мяяясо: голодные коты пытаются добраться до еды хозяев Розыгрыш качков в тренажёрном зале Розыгрыш качков в тренажёрном зале

На что жалуетесь?

Вернуться