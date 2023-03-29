Как отыскать свою девушку за 10 секунд

Примерный перевод:

- Сейчас я вам покажу, как отыскать вашу девушку за 10 секунд.

- Привет, не могла бы ты помочь найти мою девушку?

- Как я могу помочь?

- Постой рядом со мной 10 секунд...

- Я только отошла на 10 секунд!