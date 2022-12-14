Эффектная подача супа

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Профессиональные повара умеют не только приготовить, но и мастерски оформить блюдо. Взгляните на оригинальную и эффектную подачу супа.
Суп с грибами эноки. Этот повар умеет оригинально подать блюдо!
Неизвестно точно, какое название носит этот суп, но судя по подаче его можно назвать "Ошпаренный петух".
Неизвестно точно, какое название носит этот суп, но судя по подаче его можно назвать "Ошпаренный петух".
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