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Эффектная подача супа

Эффектная подача супа

Автор:
14 декабря 2022 11:37
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   Юмор   блюдо   видео   подача   суп   
157
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Профессиональные повара умеют не только приготовить, но и мастерски оформить блюдо. Взгляните на оригинальную и эффектную подачу супа.
Суп с грибами эноки. Этот повар умеет оригинально подать блюдо!

Неизвестно точно, какое название носит этот суп, но судя по подаче его можно назвать "Ошпаренный петух".

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Метки: Еда   Прикол   Юмор   блюдо   видео   подача   суп   
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2  комментария
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2k
Алексей 12 минут назад
Изверги! Им же больно!
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Оксид Бетона 11 минут назад
А пошто?
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Себастьян Перейра

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