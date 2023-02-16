Коты скрашивают рабочие будни дальнобойщика

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Четвероногие друзья не дают дальнобойщику скучать во время работы. С такой компанией хоть на край света!
Почти семейный уют
Дальнобойщик хорошо обустроил кабину своего транспортного средства. И котикам хорошо, и мужчине не скучно.
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