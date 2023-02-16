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Коты скрашивают рабочие будни дальнобойщика

Коты скрашивают рабочие будни дальнобойщика

Автор:
16 февраля 2023 09:07
Метки: в мире   видео   дальнобойщик   добро   животные   коты   кошки   позитив   
353
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Четвероногие друзья не дают дальнобойщику скучать во время работы. С такой компанией хоть на край света!

Почти семейный уют

Дальнобойщик хорошо обустроил кабину своего транспортного средства. И котикам хорошо, и мужчине не скучно.

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Метки: в мире   видео   дальнобойщик   добро   животные   коты   кошки   позитив   
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28k
Levyathan 2 часа назад
Сильный независимый дальнобойщик.
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24k
Сибиряк 5 минут назад
Мой кот ему на ходу всю фуру бы заблевал. Удивительно что он нашёл 3 котов которых не укачивает.
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52k
smakido 44 минуты назад
Когда вижу любовь человека к животному -неистово плюсую!!!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
У Ю. Куклачева решил "хлеб" отобрать...конкурент азиатский?)
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