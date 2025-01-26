Гигантского группера весом в 53 килограмма выловил парень из США

2272
1
1
В Алабаме начинающий рыбак выловил в реке карася весом в 53 килограмма спустя всего пять минут после того, как он первый раз в жизни закинул удочку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Крокодилу приглянулся улов рыбака
- Поединок акулы и рыбаков за крупную рыбу
- Аллигатор похитил улов юного рыбака
- Рыбалка выходит на новый уровень
- Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива
Новости партнёров
реклама
Один пресноводный другой водится в тропических зонах океанов.
Если таки карась то мои поздравления, а груперы бывают весом гораздо больше...до 500 кг.