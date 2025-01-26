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Гигантского группера весом в 53 килограмма выловил парень из США

Гигантского группера весом в 53 килограмма выловил парень из США

Автор:
26 января 2025 12:40
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   США   группер   повезло   рыба   улов   
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В Алабаме начинающий рыбак выловил в реке карася весом в 53 килограмма спустя всего пять минут после того, как он первый раз в жизни закинул удочку.

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Метки: Видео   Рыбак   США   группер   повезло   рыба   улов   
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14  комментариев
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800
Werger 7 часов назад
Насколько я помню, группер обитает не в реках, а в морях и океанах. И относится он не к карасям, а к окуням. Его так и называют - "каменный окунь".
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6k
Aleks 47 минут назад
Чёбля? Групер не речная рыба, да и рода окуней, каменный окунь, гигантские вообще могут достигать веса сотни килограмм. Так что туфта это все.
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5k
просто Дмитрий Час назад
Везёт пьяницм дуракам и "нчинающим"!!! А потом уже с "крючка" не сорвётся
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37k
Юр21 4 часа назад
Вот прям сижу и верю! Во первых группер не карась, во вторых выволочь рыбину весом полсотни кг надо уметь, такой конь сам кого хочешь утянет.
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65k
Hitokiri 5 часов назад
Это окунь
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2k
Alexandr 5 часов назад
Да это-же Толян!
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Дык карась или групер?
Один пресноводный другой водится в тропических зонах океанов.
Если таки карась то мои поздравления, а груперы бывают весом гораздо больше...до 500 кг.
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13k
Сергей 5 часов назад
Ну, конечно! Начинающий. Не верю.
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885
Александр Поляков 7 часов назад
Групер это вроде окунь
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25k
Tata 7 часов назад
Не зря есть поговорка: новичкам и дуракам везет.
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33k
Aqueronte 7 часов назад
Да это мелкий, вроде нашей плотвы
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15k
Доктор 8 часов назад
По первой фото я сначала плохое подумал )))
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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