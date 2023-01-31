Хитрый вратарь спас команду от возможного гола

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В футбольном матче между командами «Фейеноордом» и «Твенте» голкипер Джастин Бейло проявил смекалку и предотвратил гол в свои ворота. Во время атаки «Твенте» спортсмен выбежал за пределы штрафной, выполнил подкат и выбил мяч в аут. Отсутствием Бейло у ворот попытался воспользоваться соперник, но вратарь не позволил ему сделать это.
Вратарь спас команду от гола ценой жёлтой карточки
Спортсмен быстро выбросил на газон еще один мяч и лишил соперника возможности моментально возобновить игру и забить в пустые ворота. Голкипер Джастин Бейло получил жёлтую карточку, но спас свою команду от пропущенного гола.
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