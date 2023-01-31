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Хитрый вратарь спас команду от возможного гола

Хитрый вратарь спас команду от возможного гола

Автор:
31 января 2023 10:19
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Спорт   Хитрость   видео   голкипер   смекалка   спортсмен   
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В футбольном матче между командами «Фейеноордом» и «Твенте» голкипер Джастин Бейло проявил смекалку и предотвратил гол в свои ворота. Во время атаки «Твенте» спортсмен выбежал за пределы штрафной, выполнил подкат и выбил мяч в аут. Отсутствием Бейло у ворот попытался воспользоваться соперник, но вратарь не позволил ему сделать это.

Вратарь спас команду от гола ценой жёлтой карточки

Спортсмен быстро выбросил на газон еще один мяч и лишил соперника возможности моментально возобновить игру и забить в пустые ворота. Голкипер Джастин Бейло получил жёлтую карточку, но спас свою команду от пропущенного гола.

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Метки: Вратарь   Спорт   Хитрость   видео   голкипер   смекалка   спортсмен   
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3  комментария
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4k
Димка Смола/67 10 минут назад
Красава!! За подкат 10 за инмровизацию 11 )))
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10k
Сергей 5 минут назад
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1k
Сергей 5 минут назад
Игровое мышление в экстренных ситуациях на вес золота!
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