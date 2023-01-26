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В Ярославской области полицейские арестовали двух наркобаронов и обезьяну

В Ярославской области полицейские арестовали двух наркобаронов и обезьяну

Автор:
26 января 2023 13:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   животные   кошки   мартышка   полиция   собаки   фото   
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Полицейские в Ярославской области накрыли нарколабораторию, в которой находился целый зоопарк. Судя по всему, "бароны" не только продавали всякую отраву, но и занимались разведением. В здании нашли собак, кошек и даже обезьяну.

В Ярославской области полицейские накрыли нарколабораторию, в которой жил целый зоопарк. На земельном участке в хозпостройке обнаружили лабораторное оборудование и химические реактивы, а также кучу собак и кошек. Интересно, что все животные были породистые: хаски, стаффордширский терьер, йоркширский терьер и немецкий шпиц. Кроме взрослых собак в квартире находились щенки.

Судя по всему, владельцы нарколаборатории решили обогатиться по полной. Они не только продавали всякую отраву, но и занимались разведением собак в этой хозпостройке. Животные жили в ужасных условиях. Мартышку и собак передали зоозащитникам, а любителей лёгкой наживы — полицейским.

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Метки: Россия   видео   животные   кошки   мартышка   полиция   собаки   фото   
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7  комментариев
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73k
Viktor 22 минуты назад
Чё так слабо - надо было ещё пристройки сделать и открыть публичный дом, фабрику по производству сигарет и алкоголя, а так же маленький нефтеперегонный заводик!
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229
Elise Norge Viktor 8 минут назад
Кстати, неподалёку от меня действительно был подпольный завод-фабрика по производству сигарет. Он находился в двух ангарах Jūras Krasti (что под Царникавой) и даже живущие буквально рядом люди и не подозревали об этом. Работал достаточно долго. Большие фуры туда заезжали и выезжали, да и только.
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24k
Егор 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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210
Николай Пауков 9 минут назад
...13 медведей и вьетнамская вислобрюхая свинья...
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16k
Дядюшка Ау 19 минут назад
Отмажутся. Скажут - всем руководил обезьян.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Мало кликбейта, позорище! Заголовок должен быть такой: "Полицейские жестко арестовали двух наркобаронов, обезьяну и четырёх собак! Шок! Все задержанные..."
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