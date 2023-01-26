В Ярославской области полицейские арестовали двух наркобаронов и обезьяну

Полицейские в Ярославской области накрыли нарколабораторию, в которой находился целый зоопарк. Судя по всему, "бароны" не только продавали всякую отраву, но и занимались разведением. В здании нашли собак, кошек и даже обезьяну.
В Ярославской области полицейские накрыли нарколабораторию, в которой жил целый зоопарк. На земельном участке в хозпостройке обнаружили лабораторное оборудование и химические реактивы, а также кучу собак и кошек. Интересно, что все животные были породистые: хаски, стаффордширский терьер, йоркширский терьер и немецкий шпиц. Кроме взрослых собак в квартире находились щенки.
Судя по всему, владельцы нарколаборатории решили обогатиться по полной. Они не только продавали всякую отраву, но и занимались разведением собак в этой хозпостройке. Животные жили в ужасных условиях. Мартышку и собак передали зоозащитникам, а любителей лёгкой наживы — полицейским.
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