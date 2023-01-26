В Ярославской области полицейские арестовали двух наркобаронов и обезьяну

В Ярославской области полицейские накрыли нарколабораторию, в которой жил целый зоопарк. На земельном участке в хозпостройке обнаружили лабораторное оборудование и химические реактивы, а также кучу собак и кошек. Интересно, что все животные были породистые: хаски, стаффордширский терьер, йоркширский терьер и немецкий шпиц. Кроме взрослых собак в квартире находились щенки.