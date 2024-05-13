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Курьеры устроили неожиданный «перформанс» в лифте

Курьеры устроили неожиданный «перформанс» в лифте

Автор:
13 мая 2024 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   голубое   курьер   лифт   
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Два курьера зашли в лифт одного из домов в подмосковной деревне Голубое. Обнаружив камеру, мужчины начали кривляться, показывать средние пальцы и не только.

Бивис и Баттхед в реальной жизни?

Сообщается, что после мужчин появился как минимум один неприличный рисунок. Жильцы дома ждут извинений и удаление художеств в лифте.

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   голубое   курьер   лифт   
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4  комментария
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DuckTales 2 часа назад
Естественная реакция дикаря, увидевшего нечто непонятное для себя
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6k
jfk 21 минуту назад
Знаю их, это Биба и Боба
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40k
russger Полчаса назад
Вроде не малолетки, а ведут себя хуже сопливой гопоты. Ипанаты.
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9k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Я в недоумении. Откуда эти дикие люди взялись? Где они родились? Как может быть настолько низкий интеллект у человека? И ладно бы у одного, но тут «комбо»!
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Себастьян Перейра
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