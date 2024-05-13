Курьеры устроили неожиданный «перформанс» в лифте

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Два курьера зашли в лифт одного из домов в подмосковной деревне Голубое. Обнаружив камеру, мужчины начали кривляться, показывать средние пальцы и не только.
Бивис и Баттхед в реальной жизни?
Сообщается, что после мужчин появился как минимум один неприличный рисунок. Жильцы дома ждут извинений и удаление художеств в лифте.
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