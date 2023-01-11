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Двойной удар: курьезный случай в мастерской

Двойной удар: курьезный случай в мастерской

Автор:
11 января 2023 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   гараж   неудача   падение   работа   фейл   
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На камеру наблюдения попал забавный инцидент в гараже-мастерской. Один из рабочих дважды пострадал из-за своего не слишком сообразительного коллеги.
Не успокоится, пока не добьёт старика? Работник месяца, не иначе.

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Метки: Прикол   видео   гараж   неудача   падение   работа   фейл   
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21  комментарий
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32k
Fat Lynx 45 минут назад
Дети в детском саду стали ругаться матом. Проводится разбирательство, в чем причина. Выяснилось: накануне двое электриков чинили в детском саду проводку. Вызывают их и начинают песочить, мол, как вам не стыдно, рядом же дети, а вы ругаетесь!
Один из них оправдывается: А кто ругался? Мы не ругались. Дело было так. Работаем мы в коридоре, Серега на стремянке проводку паяет, а я стремянку держу. И тут мне за шиворот стало капать расплавленное олово.
А я Сереге так вежливо и говорю: «Серегей! Неужели ты не видишь, что твоему товарищу капает за шиворот расплавленное олово?».
А Серега мне отвечает: «Извини меня, пожалуйста!»
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52k
Олег 7 минут назад
я аж заплакал....
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8k
Puans-on 17 минут назад
Хорошо, что байк не пострадал.
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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−8
srufgfgffech 43 минуты назад
вот бы фюру так приложили ...
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9k
Бритва 50 минут назад
а продолжение?
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4k
Frank Borman 52 минуты назад
Возьми на работу дурака - и разоришься выплатами по инвалидности.
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7k
Vалѣнтиныч 59 минут назад
"Бог троицу любит" (с)
Так, что... ещё не не всё закончилось !
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8k
Борис Карабанов Час назад
Если это металл (если судить по результату первого падения), то, извиняюсь, куда собрались приваривать её нижний конец?
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72k
Viktor Час назад
А патамушта нехрен в телефон залипать, работать надо!
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Убил бы, суку )))
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24k
Егор Час назад
Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность.
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2k
Филипп Час назад
Ипануло по левой, лечит правую.
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