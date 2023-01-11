Двойной удар: курьезный случай в мастерской

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На камеру наблюдения попал забавный инцидент в гараже-мастерской. Один из рабочих дважды пострадал из-за своего не слишком сообразительного коллеги.
Не успокоится, пока не добьёт старика? Работник месяца, не иначе.
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Один из них оправдывается: А кто ругался? Мы не ругались. Дело было так. Работаем мы в коридоре, Серега на стремянке проводку паяет, а я стремянку держу. И тут мне за шиворот стало капать расплавленное олово.
А я Сереге так вежливо и говорю: «Серегей! Неужели ты не видишь, что твоему товарищу капает за шиворот расплавленное олово?».
А Серега мне отвечает: «Извини меня, пожалуйста!»
Так, что... ещё не не всё закончилось !