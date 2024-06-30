Уроки труда в китайском детском саду

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Эти дети с раннего возраста получают образование по различным предметам, их учат простым вещам, которые они могут выполнять, работая в команде. От строительства, ремонта и даже обучения готовке.
В нашем детстве мы еду только из песка готовили с приправами в виде травы)
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Метки: Видео Китай Уроки труда дети детский сад труд
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