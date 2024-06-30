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Уроки труда в китайском детском саду

Уроки труда в китайском детском саду

Автор:
30 июня 2024 12:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Китай   Уроки труда   дети   детский сад   труд   
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Эти дети с раннего возраста получают образование по различным предметам, их учат простым вещам, которые они могут выполнять, работая в команде. От строительства, ремонта и даже обучения готовке.

В нашем детстве мы еду только из песка готовили с приправами в виде травы)

🤡 — я в садике песок жрал, не лишайте их детства
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Метки: Видео   Китай   Уроки труда   дети   детский сад   труд   
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1  комментарий
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Игорь 13 минут назад
Правилбно делают! Зато у нас у нас сплошь экономисты и адвокаты, которые гвоздя забить не могут. Нормального электрика и сантехника найти не просто, да и цену они ломят не малую - уважают свой труд.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3925 постов (3783 в горячем)

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