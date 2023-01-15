У наших людей спросили:«Почему в США все люди улыбаются?»

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Ответы ожидаемы. Но всё равно смешно.
Разброс был небольшим: от «улыбки не настоящие» до «потому что они дебилы».
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У мошенников так принято, иначе никого обмануть не получится.
Кроме как самому побывать, конечно никак не узнать, что американцы лепят на лицо дежурную улыбку?
К чему твой комментарий?
Кто все?
Это так же как «вись мир з нами»?
Во-вторых, у нас еще и гусли есть!
Да и классическую музыку уважаем, под настроение.
Что бы не жить стереотипами, достаточно побывать хотя бы один раз, судя по вашему посту вас устраивают стереотипы, ну это ваш выбор. Я побывал 28 странах и теперь знаю как на самом деле.
Да уж…
- Я к ним не отношусь.