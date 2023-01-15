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У наших людей спросили:«Почему в США все люди улыбаются?»

У наших людей спросили:«Почему в США все люди улыбаются?»

Автор:
15 января 2023 19:31
Сообщество : Юмор
Метки: США   Улыбка   американцы   интервью   опрос   ответ   
2903
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Ответы ожидаемы. Но всё равно смешно.

Разброс был небольшим: от «улыбки не настоящие» до «потому что они дебилы».

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Метки: США   Улыбка   американцы   интервью   опрос   ответ   
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37  комментариев
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10k
Shtoppi 2 часа назад
«Почему в США все люди улыбаются?»
-------------
У мошенников так принято, иначе никого обмануть не получится.
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144k
Виктор Апрель 51 секунду назад
Да не ходят они там с дежурной улыбкой, откуда это взялось?
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8k
Serjio Минуту назад
Ну улыбаются не только в Америке. В Финляндии и Швеции тоже люди улыбаются, но как то по простому, по нашему, не включают все 32 зуба.
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5k
Котэ 13 минут назад
потому что зубы хорошие, а зубы хорошие - несколько поколений нормального питания и общепринятое что зубы важней всего, и хоть и стоит дорого, но все стараются не только вылечить но и выровнять. а красивые, дорогие, ровные зубы чего не показывать?
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10k
kaboza 22 минуты назад
ну из опрашиваемых тот еще паноптикум собрать можно, и нихера не все пендосы лыбятся, хотя просто мимо на них..подозреваю там есть адекватные люди которым пох на блм лгбт хохлов мексиканцев инопланетян и всей подобной [мат], живут себе и живут...и пускай.
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414
Igor Grishaev 39 минут назад
Ну да. Не улыбнёшься - семь пуль в кишки, как тому негру.
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520
сергей ремизов 45 минут назад
Серьёзно. Больше половины наших людей , не бывали за границей. 75 пр. даже в ближнем зарубежье не бывали .Вы о чем блин ? Как говорить о том, что не видел никогда.-_
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7k
О.Бендер 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Директор свежего воздуха 49 минут назад
На кислых шах никого не наипешь и не вотрешься в доверие
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5k
Компьютер DELL монитором 50 минут назад
Лыбятся , потому как обмануть хотят .
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231k
Татьянин день 2 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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626
Sumrak58100 56 минут назад
Улыбаться там стали после выхода книги о том, как стать успешным. Смысл в том, что если ты не будешь улыбаться, то у тебя никто ничего не купит. А с улыбкой можно втюхать любой ненужный залежалый товар.
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17k
Александр Час назад
Они только на камеру лыбятся, а так в быту ведут себя как все.
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354
Кристофер Робин Александр 11 минут назад
при чем тут фото? на фото идут люди по своим делам, улыбаться было бы глупо, но если вы сталкнетесь в сфере обслуживания с американцами или просто спросите прохожего как найти то или иное место, то вы ее увидете обязательно.
Что бы не жить стереотипами, достаточно побывать хотя бы один раз, судя по вашему посту вас устраивают стереотипы, ну это ваш выбор. Я побывал 28 странах и теперь знаю как на самом деле.
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354
Кристофер Робин 8 минут назад
короче улыбка это неотъемлемое средство коммуникации для американцев, да и на фото есть улыбающиеся , не смотря на то что это лишь одно мгновение съемки толпы.
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9k
Бритва Час назад
потому что у них есть зубы. и они дебилы.
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8k
Борис Карабанов Час назад
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40k
Сергей Час назад
смех без причины, признак ...............
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65k
Андрей 2 часа назад
Эта привычка родилась в то время, когда законом был кольт на поясе, и за хмурую морду могли просто пристрелить как злоумышляющего.
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21k
homerchik 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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