Как саунд-дизайнеры «добывают» звуки для игр

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Работа со звуком — отдельная форма искусства. Посмотрите, как саунд-дизайнеры создают звуковые эффекты для игр.
С фантазией у мужчин полный порядок
Во второй части ролика вы можете увидеть, как происходила запись звуковых эффектов для игры Dead Island 2.
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