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Как саунд-дизайнеры «добывают» звуки для игр

Как саунд-дизайнеры «добывают» звуки для игр

Автор:
10 января 2023 11:44
Сообщество : Игромир
Метки: видео   запись   звук   игра   интересно   саунд-дизайнер   
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Работа со звуком — отдельная форма искусства. Посмотрите, как саунд-дизайнеры создают звуковые эффекты для игр.

С фантазией у мужчин полный порядок

Во второй части ролика вы можете увидеть, как происходила запись звуковых эффектов для игры Dead Island 2.

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Метки: видео   запись   звук   игра   интересно   саунд-дизайнер   
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9  комментариев
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1k
КолдурасЪ Полчаса назад
Друг спрашивает, как порно озвучивают?
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9k
Roy Batty 16 минут назад
Да полно всяких библиотек уже готовых.
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Dobriy drug

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