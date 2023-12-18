Сколько на самом деле лет вашим ушам?

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Итак, надеваем наушники, включаем запись с самого начала, как только вы перестанете слышать звук — нажимайте «стоп». На экране вам покажут реальный возраст ваших ушей.
Этот онлайн-тест обещает определить возраст ваших ушей. Минутный тест, разработанный британской образовательной организацией eChalk, работает путем воспроизведения слушателям всё более высокочастотного звука.
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