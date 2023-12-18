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Сколько на самом деле лет вашим ушам?

Сколько на самом деле лет вашим ушам?

Автор:
18 декабря 2023 09:37
Сообщество : Наука
Метки: Видео   возраст   громкость   звук   интересно   наушники   уши   
1065
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Итак, надеваем наушники, включаем запись с самого начала, как только вы перестанете слышать звук — нажимайте «стоп». На экране вам покажут реальный возраст ваших ушей.

Этот онлайн-тест обещает определить возраст ваших ушей. Минутный тест, разработанный британской образовательной организацией eChalk, работает путем воспроизведения слушателям всё более высокочастотного звука.


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Метки: Видео   возраст   громкость   звук   интересно   наушники   уши   
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4  комментария
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16k
Kostick Час назад
ну да, вот только многие ли наушники-динамики могут те вч воспроизвести)
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5k
Lexx 2 минуты назад
Какое интересное баловство.))
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4k
Двестиграмм 19 минут назад
58
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