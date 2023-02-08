Художник воссоздал город из «Героев 3» на современном игровом движке

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Пользователь сети под ником Hurricane сделал город фракции «Замок» из игры «Heroes of Might and Magic III» 1999 года на современном движке Unreal Engine 5. За основу энтузиаст взял оригинальное изображение построек из игры.
Именно такой мы помним графику многих полюбившихся игр из девяностых и нулевых.
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Героев3;
Космических Рейнджеров (либо 1+, либо 2-, ну короче чтоб без бесящих RTS);
Дисайплс (с графикой карты там придётся сильно поработать);
UFO aftermath.
Эти игры должны иметь включаемый функционал энергоэкономии - понижение графики и спецэффектов ступенями (так же может разгрузить и без того маленький экран от лишнего).
Качайте, играйте и изучайте, вроде как играешь в знакомую игру, но каждый раз открываешь новые фишки. Кроме этого можно найти новые города, но баланса в них нет. А особо усердные могут сделать свои.
Потом в Герои 3.
Сейчас в Герои 3 Хота в HD.
Так и пролетело 24 года.)))
http://heroes3towns.com/HotA/HotA_1.6.1_full_setup.exehttp://heroes3towns.com/HotA/HotA_1.6.1_full_setup.exe
Ну или просто забей в поисковик скачать героев 3, и там повыбирай)