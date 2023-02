Художник воссоздал город из «Героев 3» на современном игровом движке

Пользователь сети под ником Hurricane сделал город фракции «Замок» из игры «Heroes of Might and Magic III» 1999 года на современном движке Unreal Engine 5. За основу энтузиаст взял оригинальное изображение построек из игры.

0

Именно такой мы помним графику многих полюбившихся игр из девяностых и нулевых.