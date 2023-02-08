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Художник воссоздал город из «Героев 3» на современном игровом движке

Художник воссоздал город из «Героев 3» на современном игровом движке

Автор:
08 февраля 2023 09:35
Сообщество : Игромир
Метки: Heroes of Might and Magic III   видео   герои 3   город   замок   игра   интересно   фракция   
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Пользователь сети под ником Hurricane сделал город фракции «Замок» из игры «Heroes of Might and Magic III» 1999 года на современном движке Unreal Engine 5. За основу энтузиаст взял оригинальное изображение построек из игры.
Именно такой мы помним графику многих полюбившихся игр из девяностых и нулевых.

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Метки: Heroes of Might and Magic III   видео   герои 3   город   замок   игра   интересно   фракция   
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14  комментариев
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4k
Денис Час назад
Хочу ремастер третьих на этом движке
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7k
Pravednik84 3 минуты назад
Хочу НОРМАЛЬНЫЙ ремастер (не тупое портирование) на мобилу:
Героев3;
Космических Рейнджеров (либо 1+, либо 2-, ну короче чтоб без бесящих RTS);
Дисайплс (с графикой карты там придётся сильно поработать);
UFO aftermath.
Эти игры должны иметь включаемый функционал энергоэкономии - понижение графики и спецэффектов ступенями (так же может разгрузить и без того маленький экран от лишнего).
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36k
Notan Blaine 9 минут назад
Оригинальная HMM 3 давно надоела, но потом открыл для себя улучшенный WoG и понял, вот она идеальная тройка. Фактически это уже не тройка, а четверка на максималках, но на движке тройки. Там есть и обычный герой и коммандир, что может вынести половину армии при прокачке и куча новых элементов, включая более умный ИИ.
Качайте, играйте и изучайте, вроде как играешь в знакомую игру, но каждый раз открываешь новые фишки. Кроме этого можно найти новые города, но баланса в них нет. А особо усердные могут сделать свои.
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842
Олег Квирулянт 59 минут назад
"красивое.. только показываете?"
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2k
vagon1 Час назад
Начал играть ещё в Герои 2.
Потом в Герои 3.
Сейчас в Герои 3 Хота в HD.
Так и пролетело 24 года.)))
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51k
dima423 Час назад
Легендарная игрушка)
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