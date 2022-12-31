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Сообщество Треники&Вареники 5939 постов • 2407 подписчиков подписаться
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Дед Мороз бывает не только добрым

Дед Мороз бывает не только добрым

Автор:
31 декабря 2022 13:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казань   видео   дед мороз   драка   новый год   пьяные люди   
1732
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Кто как себя вел, тот то и получил.

Суровый казанский Дед Мороз выдал люлей пьяной мадам, которая настойчиво требовала подарков от дедули. Но видимо, она в этом году была ну очень плохой девочкой и вместо подарочка в заветном мешке для мадам были только оплеухи.


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Метки: Казань   видео   дед мороз   драка   новый год   пьяные люди   
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34  комментария
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Просто советские фильмы не смотрели. Дед Мороз добрый не со всеми
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1k
Nico 9 минут назад
а мог же и посохом перетянуть.
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 22 минуты назад
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6k
Мотыль ВС Полчаса назад
Я один услышал звук битого стекла при падении?
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Веселый Пук 37 минут назад
Дед мороз вообще то не добрый персонаж. Это злой старик.
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71k
Пётровыч 37 минут назад
Алкашка получила по синяку.
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3
vit Час назад
С Новым Годом всех! Счастья, здоровья и всего чего ни пожелаете!
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27k
albedo Час назад
Вы меня, конечно, извините.
Но бить мать ПРИ ее РЕБЕНКЕ!!!!
"Деду Морозу" стоило бы тоже люлей навешать за такое.
Все таки мог как то сгладить поведение дурной бабы ради ребенка.
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484
Андерсен Виктор 14 минут назад
Этот момент автор пропустил как не имеющий значимости
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2k
Walther Час назад
Новый тренд сезона: "Поздравь меня мразь!".
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0
Роман Серов Час назад
Оператору надо оскар дать.
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1k
КАКАнгел Час назад
а палкой по хребтине кто за него будет бить ?????
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Не, ну а че эта синева доковырялась то? )))))))))
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270
Data Tutashija Shtoppi Час назад
Вот как думаешь, друг, сейчас начинать пить или лучше под новый год? Очень жаль, что запретили российские каналы, а то я обязательно первый Новогодний тост поднимаю после обращения Путина... По Москве, как всегда и было.
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