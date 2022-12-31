Дед Мороз бывает не только добрым

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Кто как себя вел, тот то и получил.
Суровый казанский Дед Мороз выдал люлей пьяной мадам, которая настойчиво требовала подарков от дедули. Но видимо, она в этом году была ну очень плохой девочкой и вместо подарочка в заветном мешке для мадам были только оплеухи.
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Но бить мать ПРИ ее РЕБЕНКЕ!!!!
"Деду Морозу" стоило бы тоже люлей навешать за такое.
Все таки мог как то сгладить поведение дурной бабы ради ребенка.
Если твой город состоял из скотов, бьющих баб, ну так за то вы и москвичей всегда не любили.
Что жили иначе.
Что скотам не уподоблялись.
Никогда не бил женщин, как бы они себя не вели.
я про связь нелюбви к москвичам и домашнем насилии.