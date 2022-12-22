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Новогоднее видео от Boston Dynamics

Новогоднее видео от Boston Dynamics

Автор:
22 декабря 2022 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: Boston Dynamics   Юмор   видео   новый год   поздравление   прикл   рождество   
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Инженеры известной компании Boston Dynamics выпустили короткий и забавный ролик, приуроченный к новогодним и рождественским праздникам. На опубликованных в сети кадрах несколько роботов компании общими усилиями вешают бант на верхушку ёлки.
Инженеры Boston Dynamics поздравляют с наступающими праздниками. Робопсы запомнили тех, кто засмеялся!

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Метки: Boston Dynamics   Юмор   видео   новый год   поздравление   прикл   рождество   
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6  комментариев
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6k
Copycat 43 минуты назад
я не удивлен, ЧПУ давно могут по заложенной программе очень точные движения выполнять)
это к тому что я не думаю что это типа они сами роботы делают, им написали программу и с дубля 18го они её отработали так как надо
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Не убился он в конце, бедненький?))
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Alex Chebrikov

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