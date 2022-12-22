Новогоднее видео от Boston Dynamics

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Инженеры известной компании Boston Dynamics выпустили короткий и забавный ролик, приуроченный к новогодним и рождественским праздникам. На опубликованных в сети кадрах несколько роботов компании общими усилиями вешают бант на верхушку ёлки.
Инженеры Boston Dynamics поздравляют с наступающими праздниками. Робопсы запомнили тех, кто засмеялся!
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это к тому что я не думаю что это типа они сами роботы делают, им написали программу и с дубля 18го они её отработали так как надо
А то я, да что там я! Большинство решило, что робопсы обрели разум и сами творят такое. Елки там и всё такое.
Думаю здесь скорее о мобильности, подвижности и слаженности движений.