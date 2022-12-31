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В Германии с пиротехникой очень строго

В Германии с пиротехникой очень строго

Автор:
31 декабря 2022 10:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   видео   запрет   новый год   пиротехника   фейерверки   фото   
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Купить ее можно всего 3 дня в году. А запускать фейерверки и петарды можно только в новогоднюю ночь! И это не единственное ограничение. Максимальный штраф за нарушение законов об использовании пиротехники - 50 тысяч евро.

Кстати, многие немцы выступают за полный запрет фейерверков. Почему? Ответ в нашем видео

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Метки: Германия   видео   запрет   новый год   пиротехника   фейерверки   фото   
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4  комментария
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1k
Lexx 2 часа назад
Бенгальские огни тоже нельзя?
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158
ruslan d Полчаса назад
Был в Берлине на НГ , хреначили со всех перекрестков , пол ночи долбили "как в 45 м".
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3k
milenBG 43 минуты назад
Промытые мозги! Геи с уродливыми породами собак, которые весь год мучают нас лаем своих питомцев, но теперь мы не можем порадовать наших детей фейерверками, потому что мы будем пугать их собак
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Infinite

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