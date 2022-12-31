В Германии с пиротехникой очень строго

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Купить ее можно всего 3 дня в году. А запускать фейерверки и петарды можно только в новогоднюю ночь! И это не единственное ограничение. Максимальный штраф за нарушение законов об использовании пиротехники - 50 тысяч евро.
Кстати, многие немцы выступают за полный запрет фейерверков. Почему? Ответ в нашем видео
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