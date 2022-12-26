В Якутии рабочие спасли застрявшего под брёвнами лосёнка

Рабочие в Якутии спасли провалившегося в яму для заготовки леса лосёнка. Изначально в ловушку он угодил вместе с матерью. Однако взрослому животному удалось самостоятельно выбраться из ямы, а вот отпрыск при попытке вылезти ещё и умудрился застрять под одним бревном.



Тем не менее, лосёнок оказался слишком крупным, чтобы его можно было вытащить за уши, как в шутку посоветовали одному рабочему его товарищи. Пришлось задействовать спецтехнику. В ролике видно, как сначала с ноги животного убирают бревно, а потом тем же погрузчиком вытаскивают и сохатого. После чего животное убегает в лес, чтобы воссоединиться с матерью.