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В Якутии рабочие спасли застрявшего под брёвнами лосёнка

В Якутии рабочие спасли застрявшего под брёвнами лосёнка

Автор:
26 декабря 2022 15:18
Сообщество : Животные
Метки: Лосёнок   видео   лес   рабочие   спасение   якутия   
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Вытаскивать животное пришлось с помощью погрузчика.

Рабочие в Якутии спасли провалившегося в яму для заготовки леса лосёнка. Изначально в ловушку он угодил вместе с матерью. Однако взрослому животному удалось самостоятельно выбраться из ямы, а вот отпрыск при попытке вылезти ещё и умудрился застрять под одним бревном.

Тем не менее, лосёнок оказался слишком крупным, чтобы его можно было вытащить за уши, как в шутку посоветовали одному рабочему его товарищи. Пришлось задействовать спецтехнику. В ролике видно, как сначала с ноги животного убирают бревно, а потом тем же погрузчиком вытаскивают и сохатого. После чего животное убегает в лес, чтобы воссоединиться с матерью.

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Метки: Лосёнок   видео   лес   рабочие   спасение   якутия   
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5  комментариев
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52k
smakido 2 часа назад
Мужики, респект! Вам все добро зачтется!
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Дмитрий 43 минуты назад
Красавчики!
Спасибо огромное работягам! 100 плюсов к карме!
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Константин 55 минут назад
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Павел Час назад
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pinbalist Час назад
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