Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему тумаков

Тяжёлым кулаком и даже стулом - ничего не пожалел для «воспитательной беседы».
Дело было в Узбекистане. Мужику постоянно жаловались на сына-недоросля: прогуливал школу, хамил учителям, клал с прибором на домашния задания и дисциплину.
А всё свободное время с комфортом проводил в компьютерном клубе.
В конце концов у бати «накипело» и он отправился в этот клуб - нашёл там сынка, ну и показал ему, что такое мужское воспитание.
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Возможно, после этого у сына и успеваемость улучшилась. И никакие психологи не нужны.
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