Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему тумаков

Дело было в Узбекистане. Мужику постоянно жаловались на сына-недоросля: прогуливал школу, хамил учителям, клал с прибором на домашния задания и дисциплину.

А всё свободное время с комфортом проводил в компьютерном клубе.

В конце концов у бати «накипело» и он отправился в этот клуб - нашёл там сынка, ну и показал ему, что такое мужское воспитание.