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Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему тумаков

Рассерженный отец поймал сына в компьютерном клубе и надавал ему тумаков

Автор:
26 декабря 2022 13:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Батя   воспитание   дисциплина   компьютерный клуб   отец   прогулы   сын   успеваемость   учителя   школа   
1716
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Тяжёлым кулаком и даже стулом - ничего не пожалел для «воспитательной беседы».

Дело было в Узбекистане. Мужику постоянно жаловались на сына-недоросля: прогуливал школу, хамил учителям, клал с прибором на домашния задания и дисциплину.

А всё свободное время с комфортом проводил в компьютерном клубе.

В конце концов у бати «накипело» и он отправился в этот клуб - нашёл там сынка, ну и показал ему, что такое мужское воспитание.


Возможно, после этого у сына и успеваемость улучшилась. И никакие психологи не нужны.


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Метки: Батя   воспитание   дисциплина   компьютерный клуб   отец   прогулы   сын   успеваемость   учителя   школа   
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12  комментариев
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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20k
nobody® 39 минут назад
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11k
Ivan 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
Иван 49 минут назад
Еще узнать на какие шиши он там сидел, сомневаюсь что его бесплатно пускали. Поди и деньги по подворотням у молодежи отжимал
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21k
BiZ 58 минут назад
да это поздно уже, раз до такого дошло
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646
Хачик Час назад
На Руси по крайней мере говорили, что ребенка надо воспитывать, пока тот поперек лавки лежит, а потом поздно...
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32k
ACU900 Час назад
С сыночком все понятно,пи#дюлей получил за дело, но за что пострадал рядом сидящий и ничего не подозревающий геймер? Его башка тоже под горячую руку мужика со стулом познакомилась, причем так, что аж наушники слетели...
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18k
сергей костюнин Час назад
Поздно начал воспитывать (((
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13k
Kucher 2 часа назад
Мало. Надо было больше вломить.
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August

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