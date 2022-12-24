Рекорды и достижения Александра Овечкина за прошлую неделю

Как я раньше писал, трудно помнить рекордсменов НХЛ в разных дисциплинах. И вообще, что они, эти дисциплины? Вот чего достиг Александр Овечкин на прошлой неделе:

1. Обошел предыдущего бомбардира Рэя Борка по количеству бросков по воротам.

Рэй Борк 6209, Овечкин 6218 за карьеру. Первый в НХЛ за все времена.

2. Обошел Горди Хау (иногда произносят Хоу) и стал вторым после Грецки по забитым голам за все времена НХЛ.

Особенно умиляет и радует настойчивость Евгения Кузнецова отдать пас на добивание именно Овечкину