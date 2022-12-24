Рекорды и достижения Александра Овечкина за прошлую неделю

Как я раньше писал, трудно помнить рекордсменов НХЛ в разных дисциплинах. И вообще, что они, эти дисциплины? Вот чего достиг Александр Овечкин на прошлой неделе:
1. Обошел предыдущего бомбардира Рэя Борка по количеству бросков по воротам.
Рэй Борк 6209, Овечкин 6218 за карьеру. Первый в НХЛ за все времена.
2. Обошел Горди Хау (иногда произносят Хоу) и стал вторым после Грецки по забитым голам за все времена НХЛ.
Особенно умиляет и радует настойчивость Евгения Кузнецова отдать пас на добивание именно Овечкину
.
Научитесь радоваться успехам соотечественников.
Тот же аргентинец Месси всю жизнь на клубном уровне играл в Европе. И на родине его боготворили ДО 2021 года, и боготворят сейчас.
Овечкин уникален для современного НХЛ. Просто примите это.
Поставил детей на коньки.
Пы Сы. Иронию уловил. Можно было бы и баскетбол добавить - я в нем тоже не разбираюсь.