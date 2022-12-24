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Рекорды и достижения Александра Овечкина за прошлую неделю

Рекорды и достижения Александра Овечкина за прошлую неделю

Автор:
24 декабря 2022 22:12
Метки: Спорт   видео   достижения   овечкин   рекорды   

Как я раньше писал, трудно помнить рекордсменов НХЛ в разных дисциплинах. И вообще, что они, эти дисциплины? Вот чего достиг Александр Овечкин на прошлой неделе:
1. Обошел предыдущего бомбардира Рэя Борка по количеству бросков по воротам.
Рэй Борк 6209, Овечкин 6218 за карьеру. Первый в НХЛ за все времена.
2. Обошел Горди Хау (иногда произносят Хоу) и стал вторым после Грецки по забитым голам за все времена НХЛ.

Особенно умиляет и радует настойчивость Евгения Кузнецова отдать пас на добивание именно Овечкину

Divergent?!?
Совсем не молодой, потому мудрый и скромный.
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К сожалению, первый гол, который был 801 (Хау) не попал на видео, хотя был забит в той же игре в снайперской манере. Не со "своей точки", а на прорыве.

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Метки: Спорт   видео   достижения   овечкин   рекорды   
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16  комментариев
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737
333 53 минуты назад
дырявые опять минусят
,черти драные

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319
shoes546 2 часа назад
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4k
satra 4 часа назад
Нытикам могу только посоветовать.
Научитесь радоваться успехам соотечественников.
Тот же аргентинец Месси всю жизнь на клубном уровне играл в Европе. И на родине его боготворили ДО 2021 года, и боготворят сейчас.
Овечкин уникален для современного НХЛ. Просто примите это.
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5k
magic32 5 часов назад
Не Борк, а Бурк
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5k
magic32 5 часов назад
держи 801, любитель
Ссылка www.youtube.com
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4k
Трям 6 часов назад
В чем кайф следить за его достижениями? Живет в пендостане, играет в пендостане, бабки получает в пендостане. Радоваться чисто за то, что он родился в России и уехал грести бабло в другую страну? Сомнительно как-то...
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319
shoes546 Трям 2 часа назад
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