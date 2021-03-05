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В матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Бостон Брюинз" со счётом 2:1. Особого внимания зрителей заслужил эпизод, произошедший между молодым нападающим «Брюинз» Трентом Фредериком и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Почти весь матч американец всячески провоцировал Овечкина на драку и в какой-то момент россиянин не сдержался. Он засадил дерзкому хоккеисту клюшкой между ног.
В итоге оба игрока получили по двухминутному удалению. После матча выяснилось, что Овечкин также заплатит штраф в размере пяти тысяч долларов. Сумма является максимальной в качестве наказания игроков НХЛ.
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Наверно дошло...
Саша красавчик.
Добро помнит, но и зла не забывает.
К слову, много раз видел, как он благополучно отсыпал возмездий даже не за себя, а за коллегу по команде