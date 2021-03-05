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Александр Овечкин ударил клюшкой в пах молодого американца, провоцировавшего его весь матч

Александр Овечкин ударил клюшкой в пах молодого американца, провоцировавшего его весь матч (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 08:20
Сообщество : Спорт
Метки: видео   овечкин   пах   спорт   удар   хоккеист   хоккей   
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В матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Бостон Брюинз" со счётом 2:1. Особого внимания зрителей заслужил эпизод, произошедший между молодым нападающим «Брюинз» Трентом Фредериком и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Почти весь матч американец всячески провоцировал Овечкина на драку и в какой-то момент россиянин не сдержался. Он засадил дерзкому хоккеисту клюшкой между ног.

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Метки: видео   овечкин   пах   спорт   удар   хоккеист   хоккей   
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26  комментариев
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153
Hexo4uha Час назад
Человек, с 2005 года с первым же предложением сбежавший в США и так там и живущий, играющий на американскую команду. Это - американец. И пытаться приписывать его к русским и гордиться им - это из то же оперы, что и "Королёв - украинец".
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11k
Oleg Минуту назад
Долго выпрашивал, но получил своё...
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1k
elf3399 10 минут назад
Получил по яйцам от Овечкина - звезда.
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19k
SerGProS 11 минут назад
Ссылка coub.com
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26k
Aleks 17 минут назад
Ови показал амеру "Кто ты такой, чтоб я тебя руками трогал?"
Наверно дошло...
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465
uid-5j7c27kq 20 минут назад
У них там хорошая защита паха, сам такую носил когда играл )
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4k
Tatyana 23 минуты назад
Отличный удар!
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4k
бедный студент из Африки 23 минуты назад
успокоил молодого)
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27k
Snork Snorkoff 24 минуты назад
Это пять!!
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17k
Andrey Полчаса назад
Ответил на пацана. Думаю, перед следующим матчем Саша кинет в кассу червонец и отмудохает его по полной...
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2k
Frank Borman 44 минуты назад
Береги яйца с молоду, Ови расплющит - не вылечишь!
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21k
Батончик с маком 46 минут назад
и клюшка застряла в пи.зде.
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39k
Элек Мек 53 минуты назад
Молодой американец получил установку от тренера и выполнил её.
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10k
Антон Семёныч Элек Мек 43 минуты назад
Жестокий у них тренер. Дать установку получить по яйцам...
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12k
KOSTELLO Час назад
Все правильно
Саша красавчик.
Добро помнит, но и зла не забывает.
К слову, много раз видел, как он благополучно отсыпал возмездий даже не за себя, а за коллегу по команде
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20k
Mike Miller KOSTELLO 14 минут назад
Но нахрена вот так-то? Впечатал бы его по хоккейному в следующем эпизоде. Но вот так позорно как-то.
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35k
dima423 Mike Miller 5 минут назад
позорно без яиц остаться а не по яйцам дать))
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