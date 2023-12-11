Мужчины не поделили флаг и устроили битву на стремянках

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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц Лондона, запечатлела конфликт двух мужчин из-за флага.
Оставшийся неизвестным житель Лондона, используя лестницу-стремянку, снял со столба палестинский флаг. Проезжавший мимо на легковом автомобиле участник дорожного движения атаковал его, после чего началась дуэль на стремянках. Схватка продолжалась с переменным успехом, пока другой автомобилист не вмешался и прогнал снявшего флаг мужчину.
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ЛГБТ?
а тот из авто "Участник дорожного движения" и "Другой автомобилист" явно приезжие.