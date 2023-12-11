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Мужчины не поделили флаг и устроили битву на стремянках

Мужчины не поделили флаг и устроили битву на стремянках

Автор:
11 декабря 2023 08:03
Метки: Видео   конфликт   лондон   стремянка   схватка   флаг   
1134
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1

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц Лондона, запечатлела конфликт двух мужчин из-за флага.

Оставшийся неизвестным житель Лондона, используя лестницу-стремянку, снял со столба палестинский флаг. Проезжавший мимо на легковом автомобиле участник дорожного движения атаковал его, после чего началась дуэль на стремянках. Схватка продолжалась с переменным успехом, пока другой автомобилист не вмешался и прогнал снявшего флаг мужчину.

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Метки: Видео   конфликт   лондон   стремянка   схватка   флаг   
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10  комментариев
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233
Alex 2 часа назад
Что это за тряпка за такая, из за которой они дрались?
ЛГБТ?
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233
Alex ruslan d 19 минут назад
Какое уважение гомикам? Я бы эту тряпку под дверь положил вместо коврика, ноги вытирать...
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2k
max 8 минут назад
крестоносец против палестинцев
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799
lashadko 18 минут назад
Парень в белой шапке с красным крестом на всю голову явно коренной англичанин,
а тот из авто "Участник дорожного движения" и "Другой автомобилист" явно приезжие.
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5k
Ал Ди 2 часа назад
Надо запретить стремянки продавать, это холодное оружие.
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19k
С.В. 2 часа назад
странно что не хохляцкий флаг
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