Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста

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Игрок хоккейной команды «Авангард» Максим Гончаров продолжает покорять интернет своими ироничными интервью. На этот раз он описал клубному журналисту свой перелет в ОАЭ и подготовку к матчу с «Ак Барсом» в Дубае.
Максимально честно и по существу
Спортсмен сохранял серьёзное выражение лица до последнего.
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