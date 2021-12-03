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Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста

Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 10:23
Сообщество : Спорт
Метки: Максим Гончаров   Юмор   авангард   видео   интервью   спорт   хоккеист   хоккей   
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Игрок хоккейной команды «Авангард» Максим Гончаров продолжает покорять интернет своими ироничными интервью. На этот раз он описал клубному журналисту свой перелет в ОАЭ и подготовку к матчу с «Ак Барсом» в Дубае.

Максимально честно и по существу

Спортсмен сохранял серьёзное выражение лица до последнего.

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Метки: Максим Гончаров   Юмор   авангард   видео   интервью   спорт   хоккеист   хоккей   
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23k
SerGProS Час назад
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810
Vad 23 минуты назад
Блин...где достать такой травы?
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2k
lekha-fil Час назад
Это феерично!!!
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Димка Смола/67 2 часа назад
Срочно в мужья к Бузовой )))
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18k
СергейПименов 2 часа назад
Все четко и по делу. Нечего размусоливать.
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