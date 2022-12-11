Вот почему опасно спорить с китаянками

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Что не поделили оппоненты в этом споре, история умалчивает, но кадры, которые запечатлел наблюдатель скандала - эпичны.
Пока двое мужчин пытались решить конфликт словами, девушка просто взяла на удушающий одного из них, ну а дальше дело техники. Рядом стоящие мужики, в том числе и полицейский, решили не рисковать и просто оставили несчастного получать добавки дальше.
Представляете, как бы досталось тому мужику, если бы ее не оттаскивали в сторону.
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две семейных пары , в чем то между ними скандал. жены с двух сторон того и гляди подерутся и обе орут на полицейского (он с усталым видом слушает то одну сторону , то другую) . мужики стоят молча как будто их это не касается.