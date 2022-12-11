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Сообщество Треники&Вареники 5861 пост • 2302 подписчика подписаться
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Вот почему опасно спорить с китаянками

Вот почему опасно спорить с китаянками

Автор:
11 декабря 2022 14:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Китай   видео   драка   китаянка   феминизм жесток   
1370
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Что не поделили оппоненты в этом споре, история умалчивает, но кадры, которые запечатлел наблюдатель скандала - эпичны.

Пока двое мужчин пытались решить конфликт словами, девушка просто взяла на удушающий одного из них, ну а дальше дело техники. Рядом стоящие мужики, в том числе и полицейский, решили не рисковать и просто оставили несчастного получать добавки дальше.


Представляете, как бы досталось тому мужику, если бы ее не оттаскивали в сторону.

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Метки: Девушка   Китай   видео   драка   китаянка   феминизм жесток   
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5  комментариев
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24k
Matrosskin 55 минут назад
Как только баба полезла в драку - это уже не женщина а противник.
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20k
иванов дмитрий 58 секунд назад
в китае наблюдал такую сцену.
две семейных пары , в чем то между ними скандал. жены с двух сторон того и гляди подерутся и обе орут на полицейского (он с усталым видом слушает то одну сторону , то другую) . мужики стоят молча как будто их это не касается.
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995
Максим Макашев 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
albedo 51 минуту назад
Животная
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