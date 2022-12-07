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"Обжорный ряд" ташкентского рынка "Чорсу"

"Обжорный ряд" ташкентского рынка "Чорсу"

Автор:
07 декабря 2022 09:41
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Узбекистан   видео   рынок   ташкент   уличная еда   
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Небольшая экскурсия по фудкорту одного из крупнейших базаров Узбекистана и Средней Азии - "Чорсу". Сколько всего вредного и интересного!
В этом месте питаются работяги со всего базара, плюс приезжают поесть проживающие неподалеку местные жители и туристы.

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Метки: Еда   Узбекистан   видео   рынок   ташкент   уличная еда   
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14  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Три недели назад там был. Ташкент - зелёный город. И они говорят, что половину деревьев уже вырубили. Но всё равно утопает в листве. Еда в местных заведениях ОЧЕНЬ не дорогая, в пересчёте на рубли. Поразило то, что практически ВЕСЬ город ездит на Chevrolet )))) 99 процентов машин в городе - белые Шевроны )))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
1k
Шурман Час назад
В Алмате тоже самое есть , пример зеленый базар . Помню в 91 рвом все учителя подались то на рынки то челноками стали . Идешь после школы домой и заруливаешь на базар , а там то твои воспитатели шашлык жарят , то кто то манты продает и плов или корейцы моркорву , хе и тд . Проходишь все сразу Сашенька на возьми шашлык , или на манту возьми , короче домой приходишь мать говорит садись кушать я говорю не голоден , она опять через базар проходил ?:) или летом в конце дня с пацанами заходим на базара а там намеченные дыни или арбузы , нам всегда их просто так отдавали .
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28k
Levyathan 2 часа назад
Какой же это на фиг, цыпленок табака???
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
все вкусно но так жирно. сижу на диете (((
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80
Константин Алекс Чебурашкин Час назад
Вкусно, но грустно)))
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Ташкент - город хлебный!
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