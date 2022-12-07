"Обжорный ряд" ташкентского рынка "Чорсу"

Небольшая экскурсия по фудкорту одного из крупнейших базаров Узбекистана и Средней Азии - "Чорсу". Сколько всего вредного и интересного!

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В этом месте питаются работяги со всего базара, плюс приезжают поесть проживающие неподалеку местные жители и туристы.