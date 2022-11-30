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Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом на русском языке в прямом эфире

Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом на русском языке в прямом эфире

Автор:
30 ноября 2022 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: tv   Молдавское ТВ   видео   мат в прямом эфире   не сдержалась   передача   прямой эфир   телеведущая   
5107
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Тот самый случай, когда читать новости нужно на языке страны, а выражать эмоции - как привык.

Мат в прямом эфире - явление вовсе не редкое. Подобные вольности допускали и допускают даже именитые телеведущие. При этом не имеет никакого значения страна, в которой снимают передачу, т.к. на постсоветском пространстве даже спустя много лет после распада СССР матерятся на русском. Доказательства - в видео.


Забавно, но те, кто не знают молдавского языка, из всей речи телеведущей поймут лишь одно слово.

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Метки: tv   Молдавское ТВ   видео   мат в прямом эфире   не сдержалась   передача   прямой эфир   телеведущая   
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15  комментариев
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59k
pynh 3 часа назад
Я даже не зная молдавского понимаю что она что-то про подоконники и плитку говорит. Ругается еще что штукатурку долго не привозят.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 16 минут назад
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26k
albedo 21 минуту назад
Вспомнилось:
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2k
AVATAR 38 минут назад
Напомнило
Ссылка youtu.be
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13k
sonic24a 52 минуты назад
Пи ли ятъ.. Язык сломаешь от этих русских
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1k
Михаил (Кубань) 56 минут назад
постанова, какой даже молдаванин, будет брать ведущую без знания языка?
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3k
Leonid 2 часа назад
На тарабарском что-то ...
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769
Olufsen 2 часа назад
в СССР решили румынский язык назвать молдавским
добавились русские слова
добавился небольшой акцент
но язык так и остался румынским
отличий - НОЛЬ
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9
cmacy Olufsen 2 часа назад
Всё равно не отдадим вам Молдавию! Не пытайтесь тут сеять
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81
Мaximus 2 часа назад
Она просто зачитала новость про очередное подорожание [мат] и осознала что не сможет платить по счетам)))))
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