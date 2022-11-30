Молдавская телеведущая не сдержалась и выругалась матом на русском языке в прямом эфире

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Тот самый случай, когда читать новости нужно на языке страны, а выражать эмоции - как привык.
Мат в прямом эфире - явление вовсе не редкое. Подобные вольности допускали и допускают даже именитые телеведущие. При этом не имеет никакого значения страна, в которой снимают передачу, т.к. на постсоветском пространстве даже спустя много лет после распада СССР матерятся на русском. Доказательства - в видео.
Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!
Забавно, но те, кто не знают молдавского языка, из всей речи телеведущей поймут лишь одно слово.
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Новости партнёров
Если при записи "смехуёчка" попала - трудно остановиться...
13 черных медведей
добавились русские слова
добавился небольшой акцент
но язык так и остался румынским
отличий - НОЛЬ
Поинтересуйтесь немного Историей . Когда что возникло , переименовалось и так далее .
У Вас в корне не правильная и ошибочная хронология .