Когда тебе не хватает реализма в компьютерных играх

725
1
1
Поклонник нестандартного юмора решил собрать устройство, которое помогало бы компьютерному столу и креслу максимально реалистично передавать геймеру различные столкновения и отдачи в играх. Однако парень немного перестарался.
Полное погружение в любимые игры
Как выглядит геймер, у которого много свободного времени и лишних мониторов.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Елена, алё": Яжклиентка пытается записаться на ноготочки
- Синхронизация прошла успешно
- Если бы группа Queen спела песню про Буратино
- Спас самое дорогое
- Тайна водосточной трубы
33
Понравилось33
Новости партнёров