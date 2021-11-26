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Когда тебе не хватает реализма в компьютерных играх

Когда тебе не хватает реализма в компьютерных играх (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 13:03
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   видео   геймер   отдача   прикол   реализм   симулятор   
725
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Поклонник нестандартного юмора решил собрать устройство, которое помогало бы компьютерному столу и креслу максимально реалистично передавать геймеру различные столкновения и отдачи в играх. Однако парень немного перестарался.

Полное погружение в любимые игры

Как выглядит геймер, у которого много свободного времени и лишних мониторов.

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Метки: Юмор   видео   геймер   отдача   прикол   реализм   симулятор   
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5  комментариев
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29k
Игорь 2 часа назад
Даже думать не хочу - как он смотрит порнуху...
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−10
Vadim Unnamed Полчаса назад
ОРУ В ГОЛОС ! *)))
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575
Антон 49 минут назад
Помните монолог Петросяна:" Незабываемые очучения!"
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
я бы такое прикупил бы
Ссылка www.youtube.com
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