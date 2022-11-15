"Таких клиентов я еще не видел!": молдавский таксист был избит парой украинцев, которым не понравился сервис

Одесситы обрадовались, обнаружив в Кишинёве такси с караоке, но потом стали выпендриваться: и плей-лист не тот, и дорого. В результате, просто избили таксиста и отказались платить. "Вези меня, мразь" по-украински.
Таксист из Кишинёва переоборудовал своё авто в мобильный караоке-клуб. Многие клиенты были чрезвычайно довольны таким сервисом (ведь с песней дорога интереснее). Многие, но не все.
Гости из Украины нашли креативного таксиста через Тик-Ток, заказали авто. И всё было круто, но на одной из песен украинцы стали проявлять неудовольствие. Девушке, как рассказывает таксист, не понравилось качество микрофона и она начала предъявлять претензии. Не вступая в спор, водитель привёз пассажиров к бару и попросил оплатить поездку. Но получил не деньги, а оплеухи.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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"Вези меня, мразь". Серия очередная, с украинским прононсом.
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АНТИФИШКИ
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