"Таких клиентов я еще не видел!": молдавский таксист был избит парой украинцев, которым не понравился сервис

Таксист из Кишинёва переоборудовал своё авто в мобильный караоке-клуб. Многие клиенты были чрезвычайно довольны таким сервисом (ведь с песней дорога интереснее). Многие, но не все.

Гости из Украины нашли креативного таксиста через Тик-Ток, заказали авто. И всё было круто, но на одной из песен украинцы стали проявлять неудовольствие. Девушке, как рассказывает таксист, не понравилось качество микрофона и она начала предъявлять претензии. Не вступая в спор, водитель привёз пассажиров к бару и попросил оплатить поездку. Но получил не деньги, а оплеухи.