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"Таких клиентов я еще не видел!": молдавский таксист был избит парой украинцев, которым не понравился сервис

"Таких клиентов я еще не видел!": молдавский таксист был избит парой украинцев, которым не понравился сервис

Автор:
15 ноября 2022 10:27
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   вези меня мразь   видео   избили   караоке   кишинев   сервис   такси   таксисты   
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Одесситы обрадовались, обнаружив в Кишинёве такси с караоке, но потом стали выпендриваться: и плей-лист не тот, и дорого. В результате, просто избили таксиста и отказались платить. "Вези меня, мразь" по-украински.

Таксист из Кишинёва переоборудовал своё авто в мобильный караоке-клуб. Многие клиенты были чрезвычайно довольны таким сервисом (ведь с песней дорога интереснее). Многие, но не все.


Гости из Украины нашли креативного таксиста через Тик-Ток, заказали авто. И всё было круто, но на одной из песен украинцы стали проявлять неудовольствие. Девушке, как рассказывает таксист, не понравилось качество микрофона и она начала предъявлять претензии. Не вступая в спор, водитель привёз пассажиров к бару и попросил оплатить поездку. Но получил не деньги, а оплеухи.


"Вези меня, мразь". Серия очередная, с украинским прононсом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   вези меня мразь   видео   избили   караоке   кишинев   сервис   такси   таксисты   
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7  комментариев
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4k
Денис 38 минут назад
Это ещё повезло что они в машине не насрали.В буквальном смысле
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71k
Доктор Джонс 6 минут назад
"с украинским прононсом"... Каким ещё прононсом? С визгом и похрюкиванием...
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9k
Летучий Мыш 9 минут назад
А что, полиции в этом городе нет? Нафиг он нам то это рассказывает и показывает, а не полиции?
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6k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
печалька
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Бандера приде - таксисту заплате. СУГС!
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862
Антошка 37 минут назад
Страна жЫвотных, что он хотел?
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