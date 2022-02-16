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Антон Брухляев
Поднял настроение
(1 видео)
Автор:
Антон Брухляев
16 февраля 2022 20:00
Сообщество :
Автомир
Метки:
Музыка
Приколы
авто
ватермарк
видео
такси
юмора
Хорошо поёт.
Антон Брухляев
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комментариев
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17k
Александр Сучков
2 часа назад
Правильно делает))) Любому человеку во время негатива в душе нужен неожиданный позитив. Более того- иногда может и спасти от суицида. Только не смейтесь на это моё мнение- поверьте!
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Вася
48 минут назад
вначале подумал, что Стиллавин прикалывается
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Semen
55 минут назад
Красава, однозначно пять звездочек поставить надо в конце поездки.
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Переоборудованный лосось
Час назад
было бы прикольней если бы пассажир был здоровенным мужиком бородатым... или Валуевым, вот на это я бы посмотрел
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dima423
Переоборудованный лосось
Час назад
да тоже бы улыбнулся думаю...)
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Санек
dima423
54 минуты назад
Только будет не до улыбок поющему если он понравится этому мужику. ) Хотя как знать...
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771
Трям
2 часа назад
Надеюсь деньги не взял? А то пишет там всякую херню, типа - улыбка лучшая награда, подпишись, и т.д.
Хорошая попытка, бомбила, но нет.
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48k
Albert GER
2 часа назад
поёт плохенько.
но настроение поднял. даже я заулыбался.
4
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Максим Максимов
2 часа назад
Душевно!
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Хорошая попытка, бомбила, но нет.
но настроение поднял. даже я заулыбался.