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Поднял настроение

Поднял настроение (1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 20:00
Сообщество : Автомир
Метки: Музыка   Приколы   авто   ватермарк   видео   такси   юмора   

Хорошо поёт.

Антон Брухляев

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Метки: Музыка   Приколы   авто   ватермарк   видео   такси   юмора   
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9  комментариев
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Правильно делает))) Любому человеку во время негатива в душе нужен неожиданный позитив. Более того- иногда может и спасти от суицида. Только не смейтесь на это моё мнение- поверьте!
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14k
Вася 48 минут назад
вначале подумал, что Стиллавин прикалывается
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2k
Semen 55 минут назад
Красава, однозначно пять звездочек поставить надо в конце поездки.
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405
Переоборудованный лосось Час назад
было бы прикольней если бы пассажир был здоровенным мужиком бородатым... или Валуевым, вот на это я бы посмотрел
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414
Санек dima423 54 минуты назад
Только будет не до улыбок поющему если он понравится этому мужику. ) Хотя как знать...
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771
Трям 2 часа назад
Надеюсь деньги не взял? А то пишет там всякую херню, типа - улыбка лучшая награда, подпишись, и т.д.
Хорошая попытка, бомбила, но нет.
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48k
Albert GER 2 часа назад
поёт плохенько.
но настроение поднял. даже я заулыбался.
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Душевно!
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