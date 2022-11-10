Два любящих сердца

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Далеко не каждый человек способен с такой преданностью смотреть на свою вторую половинку спустя годы совместной жизни. Если любить, то только так!
И в горести, и в радости!
Очень счастливые люди. Смотришь на них и понимаешь, как быстро летит жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И душам их дано бродить в цветах.
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья…"
(С)