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Два любящих сердца

Два любящих сердца

Автор:
10 ноября 2022 12:19
Метки: видео   добро   люди   пара   пенсионеры   старички   
161
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Далеко не каждый человек способен с такой преданностью смотреть на свою вторую половинку спустя годы совместной жизни. Если любить, то только так!

И в горести, и в радости!

Очень счастливые люди. Смотришь на них и понимаешь, как быстро летит жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   добро   люди   пара   пенсионеры   старички   
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119k
arek14 11 минут назад
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17k
Дмитрий 7 минут назад
"Их голосам дано сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах.
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья…"

(С)
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31k
Юр21 20 минут назад
Так и только так!
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