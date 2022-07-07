FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6232 поста • 860 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Житель Подмосковья убедил мужчину не прыгать с моста

Житель Подмосковья убедил мужчину не прыгать с моста

Автор:
07 июля 2022 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   видео   добро   люди   прыжок   спасение   
495
1
1
В Подмосковье местный житель спас мужчину от самоубийства. Он увидел, что незнакомец стоит на мосту и собирается прыгнуть на железнодорожные пути. Автор видео аккуратно подошёл к подавленному чем-то мужчине и предложил отказаться от глупого поступка и поговорить.
Не стоит проходить мимо чужого горя. Порой обычный разговор может спасти чью-то жизнь.

Согласно распространяемой по сети версии, мужчина чуть не совершил непоправимое из-за потери близких ему людей.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   видео   добро   люди   прыжок   спасение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ВОВЧЕГ Час назад
Жизнь продолжается, чтобы не случилось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

700878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
Невесёлые последние годы и нелепая гибель весёлого человека
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Авоська марсианина?": ровер Perseverance на Марсе сфотографировал необычный предмет
"Авоська марсианина?": ровер Perseverance на Марсе сфотографировал необычный предмет
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Пукан, квас и конфеты: о Чувашии и Чебоксарах
Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило
Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#факты#дтп#забавно#кино#природа#авто аварии#подборка
#фото#интересное#интересно#автомобили#автомир#новости#сатира#Россия#удивительно#кот
#прикол#Разное#люди#картинки#история#аварии#США#искусство#Ynews#конфликт
Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило Топ-5 ужасных заболеваний, которые человечество еще не победило Спасение мужчины приемом Геймлиха Спасение мужчины приемом Геймлиха Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона Неравнодушный мужчина отговорил девушку прыгать с балкона Мужчина спас попавшего в беду кота Мужчина спас попавшего в беду кота В Омске парень спас застрявшего в окне кота В Омске парень спас застрявшего в окне кота

На что жалуетесь?

Вернуться