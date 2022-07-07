Житель Подмосковья убедил мужчину не прыгать с моста

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В Подмосковье местный житель спас мужчину от самоубийства. Он увидел, что незнакомец стоит на мосту и собирается прыгнуть на железнодорожные пути. Автор видео аккуратно подошёл к подавленному чем-то мужчине и предложил отказаться от глупого поступка и поговорить.
Не стоит проходить мимо чужого горя. Порой обычный разговор может спасти чью-то жизнь.
Согласно распространяемой по сети версии, мужчина чуть не совершил непоправимое из-за потери близких ему людей.
Согласно распространяемой по сети версии, мужчина чуть не совершил непоправимое из-за потери близких ему людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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