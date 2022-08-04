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Парень впервые отметил день рождения после того, как его усыновили

Парень впервые отметил день рождения после того, как его усыновили

Автор:
04 августа 2022 09:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Радость   Эмоции   видео   день рождения   добро   люди   усыновление   
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Молодой человек из приюта отпраздновал первый день рождения в кругу своей новой семьи. Искренние эмоции парня оказались запечатлены на видео.
День рождения – грустный праздник.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Радость   Эмоции   видео   день рождения   добро   люди   усыновление   
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1  комментарий
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Сергей 15 минут назад
Нигер, явно, что-то задумал.
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