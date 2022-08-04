Парень впервые отметил день рождения после того, как его усыновили

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Молодой человек из приюта отпраздновал первый день рождения в кругу своей новой семьи. Искренние эмоции парня оказались запечатлены на видео.
День рождения – грустный праздник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Радость Эмоции видео день рождения добро люди усыновление
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