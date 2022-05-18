Воссоединение детёныша ленивца с мамой

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Юный ленивец упал с дерева, и волонтёры отвезли его на осмотр к ветеринару. Убедившись, что с малышом всё нормально неравнодушные люди доставили детёныша обратно к матери.
Трогательный момент воссоединения ленивца с мамой попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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