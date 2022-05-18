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Воссоединение детёныша ленивца с мамой

Воссоединение детёныша ленивца с мамой

Автор:
18 мая 2022 12:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   детеныш   добро   животные   ленивец   мама   мать   милота   
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Юный ленивец упал с дерева, и волонтёры отвезли его на осмотр к ветеринару. Убедившись, что с малышом всё нормально неравнодушные люди доставили детёныша обратно к матери.
Трогательный момент воссоединения ленивца с мамой попал на видео.

Источник:

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Метки: в мире   видео   детеныш   добро   животные   ленивец   мама   мать   милота   
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6  комментариев
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35k
Рекламщик 53 минуты назад
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3k
Евгений 39 минут назад
Хватит, ради таких видео, воровать детёнышей ленивцев!!!
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2k
Yus 40 минут назад
Вспомнилась история с альбиносом гризли, отправленным на Аляску. Убивать нахрен доброхотов, природа сама разберется, это и есть естественный отбор. Не удержался, упал, не успел залезть обратно, значит "слабое звено".
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1k
Gleb_Skameikin 42 минуты назад
чей звиздюк? О, кажется мой!
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69k
Viktor 48 минут назад
Пока возили, мамаша убежала, на два метра!
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