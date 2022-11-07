FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13019 постов • 1390 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной мамой львёнку и вожаком тигров

Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной мамой львёнку и вожаком тигров

Автор:
07 ноября 2022 22:19
Сообщество : Животные
Метки: Иркутск   Эльза   дружба   зоопарк   лабрадор   лев   тигры   
1010
1
1

Эту историю писал не Лев Толстой, а сама жизнь, поэтому она обязательно будет счастливой. История самой преданной дружбы, какая только возможна между двумя живыми существами. А вот начиналось всё не очень весело...

"Львёнок по имени Фортис родился в приюте, где живут бездомные собаки и всякие приютские собаки, типа львов", - об этом телеграм-каналу SHOT рассказала Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи.

Малыш повредил лапу и его пришлось отселить от сородичей в другой питомник и провести операцию.

Оказавшись в одиночестве, маленький хищник затосковал и перестал есть. Тогда сотрудники подселили к нему щенка лабрадора по кличке Эльза. Сначала на несколько дней, а потом стало ясно - разлучить эту парочку невозможно.

"Она его научила есть, она его научила играть, она его научила пить из миски. Но собаки взрослеют быстрее, чем крупные кошки. Эльза выросла, а львенок и тигрята до сих пор ещё остаются подростками, по их возрасту.

И сейчас она у них не просто главарь банды, она им как мать, как воспитатель.

Правда матерью она себя считает только для своего любимого львёночка", - рассказывает координатор зоогалерии.

Надо сказать, что Эльза пользуется непререкаемым авторитетом у тигров, живущих в этой же зоогалерее. Следит за порядком на всей территории и особенно нежно заботится о Фортисе.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Иркутск   Эльза   дружба   зоопарк   лабрадор   лев   тигры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
A 57 минут назад
Прям как у Льва Николаевича Толстого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Allesio Полчаса назад
Эх, [мат] – "непрЕрекаемым".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58534



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР
Набирающие популярность в сообществах
50 лет назад
50 лет назад
В Китае запустили самую быструю в мире станцию по зарядке электромобилей
В Китае запустили самую быструю в мире станцию по зарядке электромобилей
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неправильная семечка

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#кино#подборка#фотографии#удивительно#Россия#звезды
#Юмор#животные#СССР#история#позитив#автомобили#шоу бизнес#познавательно#в мире#аварии
#интересно#Прикол#картинки#забавно#Приколы#дтп#автомир#природа#фильм#знаменитости
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок В турецком зоопарке подружились шимпанзе и медвежонок В Китае на дорогу вышел амурский тигр В Китае на дорогу вышел амурский тигр "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра В китайском зоопарке подменили льва собакой В китайском зоопарке подменили льва собакой Почему яркая шерсть не мешает тиграм охотиться? Почему яркая шерсть не мешает тиграм охотиться?

На что жалуетесь?

Вернуться