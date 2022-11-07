Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной мамой львёнку и вожаком тигров

"Львёнок по имени Фортис родился в приюте, где живут бездомные собаки и всякие приютские собаки, типа львов", - об этом телеграм-каналу SHOT рассказала Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи.

Малыш повредил лапу и его пришлось отселить от сородичей в другой питомник и провести операцию.

Оказавшись в одиночестве, маленький хищник затосковал и перестал есть. Тогда сотрудники подселили к нему щенка лабрадора по кличке Эльза. Сначала на несколько дней, а потом стало ясно - разлучить эту парочку невозможно.