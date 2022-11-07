Лев и собачка. В зоопарке Иркутска лабрадор Эльза стала приёмной мамой львёнку и вожаком тигров

Эту историю писал не Лев Толстой, а сама жизнь, поэтому она обязательно будет счастливой. История самой преданной дружбы, какая только возможна между двумя живыми существами. А вот начиналось всё не очень весело...
"Львёнок по имени Фортис родился в приюте, где живут бездомные собаки и всякие приютские собаки, типа львов", - об этом телеграм-каналу SHOT рассказала Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи.
Малыш повредил лапу и его пришлось отселить от сородичей в другой питомник и провести операцию.
Оказавшись в одиночестве, маленький хищник затосковал и перестал есть. Тогда сотрудники подселили к нему щенка лабрадора по кличке Эльза. Сначала на несколько дней, а потом стало ясно - разлучить эту парочку невозможно.
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"Она его научила есть, она его научила играть, она его научила пить из миски. Но собаки взрослеют быстрее, чем крупные кошки. Эльза выросла, а львенок и тигрята до сих пор ещё остаются подростками, по их возрасту.
И сейчас она у них не просто главарь банды, она им как мать, как воспитатель.
Правда матерью она себя считает только для своего любимого львёночка", - рассказывает координатор зоогалерии.
Надо сказать, что Эльза пользуется непререкаемым авторитетом у тигров, живущих в этой же зоогалерее. Следит за порядком на всей территории и особенно нежно заботится о Фортисе.
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