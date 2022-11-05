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Хакер по имени "Джокер ДНР" обнародовал информацию о любовных похождениях главкома ВСУ Залужного

Хакер по имени "Джокер ДНР" обнародовал информацию о любовных похождениях главкома ВСУ Залужного

Автор:
05 ноября 2022 23:41
Сообщество : Жизнь
Метки: Джокер ДНР   Залужный   Украина   главком ВСУ   главнокомандующий   любовницы   хакер   
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Русский хакер, называющий себя "Джокер ДНР", продолжает терроризировать главнокомандующего "Збройными силами Украины" Залужного. После взлома его аккаунта в запрещённой Инсте хакер выложил переписки высокопоставленного украинского военного с многочисленными барышнями.

Второй сезон сериала со взломом аккаунта главкома ВСУ Валерия Залужного в запрещённом Instagram*:

"Джокер ДНР", который до этого взломал американскую систему Delta и поставил на аватарку Залужного Путина на медведе, выложил в общий доступ весьма пикантную информацию о боевых подругах главнокомандующего ВСУ.
Ориентация у Залужного, в отличие от его западных друзей и покровителей, оказалась гендерно-верной, а служебное положение достаточно высоким, чтобы им напропалую пользоваться.

Как выяснилось из переписки, фавориток у генерала по нескольку штук по всем регионам Украины.

Глубоко женатый Валерий Фёдорович, как выяснилось, флиртует с подписчицами ни в чем себе не отказывая, ставит сердечки/огоньки на их хот-фото, а некоторым предлагает набить татуировки в интимместах.

"Это видео будет интересно не только русским разведчикам и базе данных «Солнцепёк», но и украинским солдатикам, чьи права я сейчас буду отстаивать", - — написал "Джокер" в своем ТГ-канале.

"Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми тёлочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой. Они не такие красивые и нежные. В этих переписках много интересного. И в этом видео-обзоре нет диалогов с семьёй, а только всё по вопросам работы. Просто, теперь эти тёлочки будут знать о существовании друг друга, но это ничего страшного, а наоборот, даже реклама, чтоле. И да, на фотографиях представлены не все фаворитки.

А вообще он красавчик. Живёт на полную, ни в чём себе не отказывает, в каждом городе его ждёт молодая военнослужащая, американские журналы ставят его на обложку, гибель каких-то нацистских дурачков его вообще не колышет. И у него есть вкус. Похоже даже на план - чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!
Солдат! Если хочешь порешать себе новую тачку, должность, звание, поужинать и быть обласканным, звони по этому номеру или пиши в вотсап или сигнал: +38-068-063-00-00 (номер работает круглосуточно)", - иронизирует "Джокер ДНР".

"Теперь всем стало ясно, почему Залужного так бомбило от взлома инсты)", - пишет телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне", - "Жене, дочуркам, и военному бюджету украхи привет".



* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta*

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Джокер ДНР   Залужный   Украина   главком ВСУ   главнокомандующий   любовницы   хакер   
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27  комментариев
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1k
GoInDown 9 часов назад
Совсем скатились в помойку, а если кто ни будь взломает наших, как бы краснеть в 10раз больше не пришлось.
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4k
Влад Минуту назад
А зачем ещё нужно служебное положение, если им не пользоваться?..
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14k
K7OO 6 минут назад
Ну и молодец, что баб топчет. Это гораздо лучше, чем дурью обдалбливаться, как Зеленский. А в остальном между ними никакой разницы. Один прикидывается, что руководит страной, а другой - что командует армией. В действительности же это просто две никчемные петрушки на веревочках, из которых америкосы усиленно лепят супергероев, чтобы самим напрямую с Россией не воевать. Если хохлы этого не догоняют и принимают все это медийное лоховство за чистую монету - им же хуже. У презерватива конец всегда один: выполнил свою функцию - и в унитаз, никто его после использования в рамочку не вставляет.
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Фамилия главкома всу с ошибкой напечатана. Вместо "Ж" должна быть "П".
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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1k
Колдурас 2 часа назад
Мужиков на фронт ловят,а сам телочек в тылу окучивает!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
доня его походу...как две капли воды..
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9k
Бритва 2 часа назад
в общем-то обычная жизнь рядового чинуши.
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3k
Григорий 3 часа назад
он просто тестирует украинок, что бы лично быть уверенным, что в борделях мира всё самое лучшее
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2k
Rulzen 6 часов назад
А в чём сенсация?
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3k
Бровеносец в потёмках 7 часов назад
Чубатым свет дали? Вон сколько их набежало. Ну пусть порезвятся хлопчики, пока мы добрые.
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3k
Трям 7 часов назад
.хуета какая-то. Хохляндия мировой поставщик шлюх, что не так? А кто их ибёт - ваще .пахую !!!
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16k
Bill 9 часов назад
Не мешайте человеку наслаждаться должностью. Он трудится на очень вредном производстве. Пусть побалует себя перед смертью.
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29
Мандалай Иванович 10 часов назад
Попытки очернить Залужного не как не повлияют на исход войны...
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155
Рустам Мандалай Иванович 9 часов назад
Это точно, украинское нацистское отребье сдохнет. Это факт.
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4
George Savinich 10 часов назад
Залужный же заднеприводный , это трансы .
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