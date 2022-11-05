Хакер по имени "Джокер ДНР" обнародовал информацию о любовных похождениях главкома ВСУ Залужного

Русский хакер, называющий себя "Джокер ДНР", продолжает терроризировать главнокомандующего "Збройными силами Украины" Залужного. После взлома его аккаунта в запрещённой Инсте хакер выложил переписки высокопоставленного украинского военного с многочисленными барышнями.
Второй сезон сериала со взломом аккаунта главкома ВСУ Валерия Залужного в запрещённом Instagram*:
"Джокер ДНР", который до этого взломал американскую систему Delta и поставил на аватарку Залужного Путина на медведе, выложил в общий доступ весьма пикантную информацию о боевых подругах главнокомандующего ВСУ.
Ориентация у Залужного, в отличие от его западных друзей и покровителей, оказалась гендерно-верной, а служебное положение достаточно высоким, чтобы им напропалую пользоваться.
Как выяснилось из переписки, фавориток у генерала по нескольку штук по всем регионам Украины.
Глубоко женатый Валерий Фёдорович, как выяснилось, флиртует с подписчицами ни в чем себе не отказывая, ставит сердечки/огоньки на их хот-фото, а некоторым предлагает набить татуировки в интимместах.
"Это видео будет интересно не только русским разведчикам и базе данных «Солнцепёк», но и украинским солдатикам, чьи права я сейчас буду отстаивать", - — написал "Джокер" в своем ТГ-канале.
"Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми тёлочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой. Они не такие красивые и нежные. В этих переписках много интересного. И в этом видео-обзоре нет диалогов с семьёй, а только всё по вопросам работы. Просто, теперь эти тёлочки будут знать о существовании друг друга, но это ничего страшного, а наоборот, даже реклама, чтоле. И да, на фотографиях представлены не все фаворитки.
А вообще он красавчик. Живёт на полную, ни в чём себе не отказывает, в каждом городе его ждёт молодая военнослужащая, американские журналы ставят его на обложку, гибель каких-то нацистских дурачков его вообще не колышет. И у него есть вкус. Похоже даже на план - чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!
Солдат! Если хочешь порешать себе новую тачку, должность, звание, поужинать и быть обласканным, звони по этому номеру или пиши в вотсап или сигнал: +38-068-063-00-00 (номер работает круглосуточно)", - иронизирует "Джокер ДНР".
"Теперь всем стало ясно, почему Залужного так бомбило от взлома инсты)", - пишет телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне", - "Жене, дочуркам, и военному бюджету украхи привет".
* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta*
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот американские хозяева будут недовольны.
Вангую - скоро Залужный будет трахать (или его, что более вероятно), мужиков.
Кстати - б(л)яди у него силиконовые.
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Мальца, Если хочешь заработать постами - сперва выучи русский язык.
Палишься,свидомый.