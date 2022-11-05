Хакер по имени "Джокер ДНР" обнародовал информацию о любовных похождениях главкома ВСУ Залужного

"Джокер ДНР", который до этого взломал американскую систему Delta и поставил на аватарку Залужного Путина на медведе, выложил в общий доступ весьма пикантную информацию о боевых подругах главнокомандующего ВСУ.

Ориентация у Залужного, в отличие от его западных друзей и покровителей, оказалась гендерно-верной, а служебное положение достаточно высоким, чтобы им напропалую пользоваться.

Как выяснилось из переписки, фавориток у генерала по нескольку штук по всем регионам Украины.