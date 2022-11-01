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В США в детей стреляли конфетами из HIMARS

В США в детей стреляли конфетами из HIMARS

Автор:
01 ноября 2022 12:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: HIMARS   США   Хэллоуин   видео   дети   интересное   фото   
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Сложно найти более неподходящие друг другу вещи, чем дети, праздник, конфеты и военная техника. Однако в штате Оклахома решили порадовать наряженных в костюмы детей и пострелять конфетами.

К сожалению, неизвестно, кому в голову пришла эта гениальная мысль. На видео, которое разместил Telegram-канал SHOT, дети стоят с вёдрами, пакетами и ждут залпа из ракетного комплекса HIMARS. Когда пушки стреляют, из них вылетают конфеты. Это конечно мило, но странно...

Источник:

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Метки: HIMARS   США   Хэллоуин   видео   дети   интересное   фото   
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2  комментария
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31k
Snork Snorkoff 46 минут назад
То дети в военной форме, военная техника и праздник это хорошо, то плохо. Давайте уже не уподобляться и как-то одной теории придерживаться
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1k
GoInDown Полчаса назад
Обычная практика, у них постоянно пожарные, полицейские итд ходят по школам и проводят мастерклассы, ну или наоборот детей водят, это интересно, увлекательно и здорово. Жалко у нас такой практики нет. (Максимум придет участковый и расскажет про то, что курить и пить пиво плохо)
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