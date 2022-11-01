В США в детей стреляли конфетами из HIMARS

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Сложно найти более неподходящие друг другу вещи, чем дети, праздник, конфеты и военная техника. Однако в штате Оклахома решили порадовать наряженных в костюмы детей и пострелять конфетами.
К сожалению, неизвестно, кому в голову пришла эта гениальная мысль. На видео, которое разместил Telegram-канал SHOT, дети стоят с вёдрами, пакетами и ждут залпа из ракетного комплекса HIMARS. Когда пушки стреляют, из них вылетают конфеты. Это конечно мило, но странно...
Источник:
АНТИФИШКИ
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