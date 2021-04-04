Пожарный спас белку, застрявшую в дереве

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Пожарные в техасском городе Остин пришли на помощь белке, которая застряла головой в дупле.
Один из жителей пригорода увидел зверька в затруднительном положении и позвонил спасателям.
Двум пожарным пришлось повозиться. Один из них подсвечивал фонариком, а второй пытался бережно достать белку.
Оказавшись на свободе, зверек не испытал особой благодарности и попытался укусить спасителя. Пожарный бросил белку подальше на газон, и она убежала, напуганная, но целая и невредимая.
Двум пожарным пришлось повозиться. Один из них подсвечивал фонариком, а второй пытался бережно достать белку.
Оказавшись на свободе, зверек не испытал особой благодарности и попытался укусить спасителя. Пожарный бросил белку подальше на газон, и она убежала, напуганная, но целая и невредимая.
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