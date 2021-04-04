Пожарный спас белку, застрявшую в дереве

Один из жителей пригорода увидел зверька в затруднительном положении и позвонил спасателям.



Двум пожарным пришлось повозиться. Один из них подсвечивал фонариком, а второй пытался бережно достать белку.



Оказавшись на свободе, зверек не испытал особой благодарности и попытался укусить спасителя. Пожарный бросил белку подальше на газон, и она убежала, напуганная, но целая и невредимая.