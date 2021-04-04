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Пожарный спас белку, застрявшую в дереве

Пожарный спас белку, застрявшую в дереве (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   дупло   животные   застряла   помощь   спасение   фото   
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Пожарные в техасском городе Остин пришли на помощь белке, которая застряла головой в дупле.

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Метки: белка   видео   дупло   животные   застряла   помощь   спасение   фото   
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Юденич Час назад
Герои пожарные спасают белок, голубей (высвобождают им крылья от веток), снимают с деревьев кошек, выпаскивают с люков бродячих собак. Н а эти мероприятия выезжает экипаж на боевой машине. Когда же они начнут спасать людей - заниматься своими прямыми обязанностями за что и содержатся налогоплательщиками. Моя знакомая "застряла" в лифте и не могла дозвониться лифтерам. Позвонили в МЧС, сообщили что женщине плохо от долгого сидения в закрытом пространстве. Там ответили что они этим не занимаются и так и не приехали. Может эту службу переименовать и содержать их за счет фонда любителей животных?
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