"Человек, вставай!": скорбящая мартышка пришла на похороны друга

В Баттикалоа (Шри-Ланка) на похороны человека пришла обезьяна. Мужчина долгие годы кормил эту обезьянку и был её добрым другом. Как-то раз он спас её от собак и после этого она каждый день приходила к нему.
Мужчина по имени Раджан на протяжении 8 лет кормил обезьянку, которая приходила к нему из леса. Как-то раз на обезьянку напали собаки и мужчина смог их отогнать. После этого дружба обезьяны и человека стала только крепче.
Придя в очередной раз к другу, мартышка не встретила его на улице. Она зашла в дом и увидела мужчину в гробу. Может быть, мартышка не сразу поняла что случилось с человеком. Грустная гостья пыталась разбудить друга и даже поцеловать его в лоб.
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Ролик стал популярен в сети. Пользователи решили, что эта история стала лучшим доказательством того, что животные не обделены эмоциями, очень похожими на человеческие.
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