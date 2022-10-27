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"Человек, вставай!": скорбящая мартышка пришла на похороны друга

"Человек, вставай!": скорбящая мартышка пришла на похороны друга

Автор:
27 октября 2022 13:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   любовь   мартышка   милота   преданность   фото   шри-ланка   
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В Баттикалоа (Шри-Ланка) на похороны человека пришла обезьяна. Мужчина долгие годы кормил эту обезьянку и был её добрым другом. Как-то раз он спас её от собак и после этого она каждый день приходила к нему.

Мужчина по имени Раджан на протяжении 8 лет кормил обезьянку, которая приходила к нему из леса. Как-то раз на обезьянку напали собаки и мужчина смог их отогнать. После этого дружба обезьяны и человека стала только крепче.

Придя в очередной раз к другу, мартышка не встретила его на улице. Она зашла в дом и увидела мужчину в гробу. Может быть, мартышка не сразу поняла что случилось с человеком. Грустная гостья пыталась разбудить друга и даже поцеловать его в лоб.

Ролик стал популярен в сети. Пользователи решили, что эта история стала лучшим доказательством того, что животные не обделены эмоциями, очень похожими на человеческие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересное   любовь   мартышка   милота   преданность   фото   шри-ланка   
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4  комментария
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302
Мазай зайцев 3 часа назад
В носу защипало...
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5k
slesarnick 21 минуту назад
Самая бескорыстная дружба. Зверю плевать на твой достаток и положение в обществе. С обезьянами вообще не всё однозначно.
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2k
Vadim Balabanov 24 минуты назад
Чет мне кажется, что фейк. Обезьяны в Шри Ланке полусвященны. Поэтому никто не отгоняет.
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14k
Голос Вселенной Час назад
Мне кажется, что она пытается почуять дыхание человека. Наверное, животные так проверяют жизнь....
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