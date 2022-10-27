"Человек, вставай!": скорбящая мартышка пришла на похороны друга

Мужчина по имени Раджан на протяжении 8 лет кормил обезьянку, которая приходила к нему из леса. Как-то раз на обезьянку напали собаки и мужчина смог их отогнать. После этого дружба обезьяны и человека стала только крепче.

Придя в очередной раз к другу, мартышка не встретила его на улице. Она зашла в дом и увидела мужчину в гробу. Может быть, мартышка не сразу поняла что случилось с человеком. Грустная гостья пыталась разбудить друга и даже поцеловать его в лоб.