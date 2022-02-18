FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1149 постов • 419 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кот-антипрививочник вступил в схватку с ветеринарами

Кот-антипрививочник вступил в схватку с ветеринарами (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 08:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Ветеринар   Прививка   Реакция   видео   животные   коты   
206
1
1
Женщина принесла своего кота в ветеринарную клинику, чтобы сделать прививку. Однако питомец оказался не в восторге от нового места и врачей. Он вырвался из клетки и начал носиться по кабинету.

Побеждён, но не сломлен!

Хозяйка запечатлела далеко не самое приятное знакомство кота с ветеринарами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Ветеринар   Прививка   Реакция   видео   животные   коты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
V2.Smirnov 21 минуту назад
Побежден, но не сломлен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Столкнулся с кошачьим беспределом Столкнулся с кошачьим беспределом Кот по кличке Жжёный Кот по кличке Жжёный Кошачий кайф Кошачий кайф Истинный хозяин в доме Истинный хозяин в доме Кошка впервые видит оленя Кошка впервые видит оленя
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

976494



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
1
330
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу
1
172
"Принял решение отдаться специалистам": переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в...
Набирающие популярность в сообществах
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
0
12
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
Самый старый в Европе протез кисти руки будет выставлен в Британском музее
0
9
Самый старый в Европе протез кисти руки будет выставлен в Британском музее
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
3

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#факты#интересное#подборка#автомобили#авто аварии#автомир#мигранты#Украина
#Юмор#прикол#Россия#история#Ynews#забавно#в мире#картинки#Москва#девушки
#интересно#люди#животные#дтп#аварии#Приколы#дети#кино#фильм#истории

На что жалуетесь?

Вернуться