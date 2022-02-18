Кот-антипрививочник вступил в схватку с ветеринарами

206
1
1
Женщина принесла своего кота в ветеринарную клинику, чтобы сделать прививку. Однако питомец оказался не в восторге от нового места и врачей. Он вырвался из клетки и начал носиться по кабинету.
Побеждён, но не сломлен!
Хозяйка запечатлела далеко не самое приятное знакомство кота с ветеринарами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Истинный хозяин в доме
- Столкнулся с кошачьим беспределом
- Кошачий кайф
- Кошка впервые видит оленя
- Игривый котёнок напугал дремлющего мужчину
16
Понравилось16
Новости партнёров