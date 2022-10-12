Нетерпеливая корова лишила себя обеда

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Камера наблюдения, установленная в сельской местности в Китае, сняла забавную сцену из жизни местных жителей. Голодная корова мешала фермеру пройти и вынудила мужчину оттолкнуть её. Бурёнка обиделась и решила лягнуть хозяина.
Однако корова просчиталась и лишила себя и соплеменника порции свежего корма. Мужчине ничего не оставалось, кроме как выругаться и отправиться в сарай за новой порцией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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