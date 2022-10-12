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Нетерпеливая корова лишила себя обеда

Нетерпеливая корова лишила себя обеда

Автор:
12 октября 2022 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Курьезы   Прикол   видео   животные   корова   
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Камера наблюдения, установленная в сельской местности в Китае, сняла забавную сцену из жизни местных жителей. Голодная корова мешала фермеру пройти и вынудила мужчину оттолкнуть её. Бурёнка обиделась и решила лягнуть хозяина.
Однако корова просчиталась и лишила себя и соплеменника порции свежего корма. Мужчине ничего не оставалось, кроме как выругаться и отправиться в сарай за новой порцией.

Источник:

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Метки: Китай   Курьезы   Прикол   видео   животные   корова   
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5  комментариев
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4k
Babangdida 2 часа назад
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Юрий 1 45 минут назад
Афтар, вообще это не корова, а бычок.
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
В следующий раз может и не промахнуться
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не лягнула она, а взбрыкнула и нечаянно попала по лотку с комбикормом. Молоденькая телочка. У коров агрессивное проявление - бодаться, а не лягаться. как у лошадей.
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944
Lexx 2 часа назад
Маловата она для коровы, это тёлка.
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