Китайский фермер поселил своих коров на балконе

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Недавно мужчина и семь телят переехали из деревни в крупный город провинции Сычуань. Животные разместились на небольшом балконе на пятом этаже многоквартирного дома. И все бы ничего, но постоянное мычание и неприятный запах сразу напрягли соседей.
История заботливого фермера и его бычков оказалась недолгой: жители дома быстро обратились к властям, а те изъяли животных.
Теперь китаец из деревни остался совсем один в большом городе
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