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Хатико ждёт своих. В военкомате Подольска пёс потерял хозяина, ушедшего по мобилизации

Хатико ждёт своих. В военкомате Подольска пёс потерял хозяина, ушедшего по мобилизации

Автор:
29 сентября 2022 20:58
Сообщество : Животные
Метки: Подольск   военкомат   мобилизация   овчарка   преданность   пёс   хатико   
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Эта история о преданности и верности произошла в подмосковном Подольске. В местном военкомате посетители обратили внимание на овчарку, которая весь день ждала хозяина. Пёс был очень грустным, отказывался от еды и воды, и ни к кому не подходил.

Сначала друг человека лежал прямо в коридоре, затем перешёл в расположенный неподалёку магазин. Неравнодушные люди предположили, что хозяина овчарки мобилизовали, и забили тревогу.

В итоге, приехавшие специалисты кинологической службы забрали пса в приют.

«Овчарка, которая вчера ждала своего хозяина у военкомата, сейчас находится под наблюдением ветеринаров в одном из приютов Московской области. Туда его привезли сотрудники кинологической службы полиции городского округа Подольск, увидев сообщение в социальных сетях. Собаке дали имя Марс и проводят все необходимые обследования. Параллельно волонтеры ищут прежних хозяев подольского Хатико», — рассказали журналистам издания Газета.ру в пресс-службе администрации Подольска.

Там добавили, что если в течение месяца хозяина пса не найдут, то Марсу найдут новую семью.

«С кандидатами проведут собеседования и выберут наиболее подходящего. Также желающие могут взять опекунство над Марсом. В этом случае пес останется жить в центре реабилитации, а опекун будет заботиться и обеспечивать его», — пояснили в администрации.

Источник:

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Метки: Подольск   военкомат   мобилизация   овчарка   преданность   пёс   хатико   
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513
Максим Макашев Минуту назад
Собакевич породистый. Неужели нет чипа, по которому можно о собакевиче узнать практически всё?
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< Эта история о преданности и верности >>>

Эта история о мудаке-хозяине и его таких же родственниках.
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Парень не молод уже !!! Пусть найдёт своё счастье .
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KlyaksaZ

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