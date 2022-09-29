Хатико ждёт своих. В военкомате Подольска пёс потерял хозяина, ушедшего по мобилизации

Эта история о преданности и верности произошла в подмосковном Подольске. В местном военкомате посетители обратили внимание на овчарку, которая весь день ждала хозяина. Пёс был очень грустным, отказывался от еды и воды, и ни к кому не подходил.
Сначала друг человека лежал прямо в коридоре, затем перешёл в расположенный неподалёку магазин. Неравнодушные люди предположили, что хозяина овчарки мобилизовали, и забили тревогу.
В итоге, приехавшие специалисты кинологической службы забрали пса в приют.
«Овчарка, которая вчера ждала своего хозяина у военкомата, сейчас находится под наблюдением ветеринаров в одном из приютов Московской области. Туда его привезли сотрудники кинологической службы полиции городского округа Подольск, увидев сообщение в социальных сетях. Собаке дали имя Марс и проводят все необходимые обследования. Параллельно волонтеры ищут прежних хозяев подольского Хатико», — рассказали журналистам издания Газета.ру в пресс-службе администрации Подольска.
Там добавили, что если в течение месяца хозяина пса не найдут, то Марсу найдут новую семью.
«С кандидатами проведут собеседования и выберут наиболее подходящего. Также желающие могут взять опекунство над Марсом. В этом случае пес останется жить в центре реабилитации, а опекун будет заботиться и обеспечивать его», — пояснили в администрации.
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АНТИФИШКИ
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