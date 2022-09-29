Хатико ждёт своих. В военкомате Подольска пёс потерял хозяина, ушедшего по мобилизации

Там добавили, что если в течение месяца хозяина пса не найдут, то Марсу найдут новую семью.

«С кандидатами проведут собеседования и выберут наиболее подходящего. Также желающие могут взять опекунство над Марсом. В этом случае пес останется жить в центре реабилитации, а опекун будет заботиться и обеспечивать его», — пояснили в администрации.