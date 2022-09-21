Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость

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Мужчина увидел мяч у подростков и решил вспомнить молодость. Он подошёл к молодым людям и попытался пнуть мяч. Однако что-то пошло не так.
Нафинтил так нафинтил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Чего тут удивляться-то? Нафинтил...))