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Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость

Неудачная попытка мужчины вспомнить молодость

Автор:
21 сентября 2022 10:21
Метки: видео   люди   мяч   падение   прикол   фейл   
1514
1
1
Мужчина увидел мяч у подростков и решил вспомнить молодость. Он подошёл к молодым людям и попытался пнуть мяч. Однако что-то пошло не так.
Нафинтил так нафинтил.

Источник:

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Метки: видео   люди   мяч   падение   прикол   фейл   
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10  комментариев
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1k
Victor 2 часа назад
не приятно, и трезвый и пол ровный, а физика она тут как тут: гравитация и инерция
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187
Kra 24 минуты назад
Да он просто пьяный!
Чего тут удивляться-то? Нафинтил...))
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25k
SerGProS Час назад
Показывает в конце на какую-то неровность на полу..Ага, таракан подножку поставил.
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15k
Alex Час назад
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2k
SHAGREEN Час назад
Вот в детстве такие вздрачивали, особо когда люди играют, а они дое.ываются: "дай пуокажжу!!" И все стоят смотрят на долбо.ба, совершающего пинок кривой ногой.
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2k
SHAGREEN Час назад
Пи.дец у него реакция, через пару секунд заметил, что поц мяч убрал
А вот симуляция зачетная!
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Уганьдощька?
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