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Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона

Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона

Автор:
20 июня 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майк Тайсон   Реакция   Спорт   Юмор   бокс   боксёр   видео   прикол   розыгрыш   
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Забавный розыгрыш с участием Майка Тайсона. Случайным прохожим задавали провокационные вопросы о знаменитом боксёре и снимали их реакцию на неожиданное появления спортсмена за спиной.
Розыгрыш с участием великого и ужасного Майка Тайсона. Лучше его не злить⁠⁠!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майк Тайсон   Реакция   Спорт   Юмор   бокс   боксёр   видео   прикол   розыгрыш   
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6  комментариев
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70k
Максим 20 минут назад
А близняшки умные))
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15k
Кархародон 3 минуты назад
Ладно во время опроса на улице. Я читал, что Майк, уже будучи профессионалом, порой по старой памяти с дружками участвовал в уличных драках. Вот если в свалке ты в противнике напротив вдруг узнаёшь Майка Тайсона - вот там можно реально струхнуть! Если успеешь конечно
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4k
alex 5 минут назад
Тайсон-бомба. Близняхи охфигенные
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1k
RaiJu 16 минут назад
А так, Тайсон это один из величайших боксеров в истории бокса
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1k
RaiJu 17 минут назад
Последние рассмешили
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2k
Aqr009 Час назад
Походу это промоушен сериала про себя же.
Ссылка www.youtube.com
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Dobriy drug

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