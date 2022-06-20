Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона

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Забавный розыгрыш с участием Майка Тайсона. Случайным прохожим задавали провокационные вопросы о знаменитом боксёре и снимали их реакцию на неожиданное появления спортсмена за спиной.
Розыгрыш с участием великого и ужасного Майка Тайсона. Лучше его не злить!
Источник:
АНТИФИШКИ
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